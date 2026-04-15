Iranul amenință cu blocarea Mării Roșii dacă SUA continuă blocada asupra porturilor

Iranul a lansat miercuri un avertisment privind posibila blocare a traficului în Marea Roșie, deși nu are ieșire directă la această zonă, în cazul în care Statele Unite vor continua blocada asupra porturilor sale, relatează AFP.

Oficialii iranieni susțin că aceste măsuri ar putea duce la încălcarea armistițiului aflat în vigoare din 8 aprilie.

Generalul Ali Abdollahi, șeful comandamentului forțelor armate iraniene, a declarat că menținerea restricțiilor maritime ar putea reprezenta un pas către escaladarea conflictului.

„Dacă Statele Unite își mențin blocada maritimă și 'creează insecuritate pentru navele comerciale ale Iranului și petroliere', acesta va constitui 'preludiul' unei încălcări a încetării focului în vigoare din 8 aprilie”, a afirmat oficialul.

Acesta a avertizat că Iranul ar putea lua măsuri ferme în regiune.

„Puternicele forțe armate ale Republicii islamice nu vor permite niciun export sau import în Golful Persic, în Marea Oman sau în Marea Roșie”, a adăugat generalul, potrivit unui comunicat difuzat de televiziunea de stat.