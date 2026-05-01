Miliardarul care a locuit pe șase continente dezvăluie cele mai bune două locuri de trăit

Un miliardar german în vârstă de 50 de ani a ales două locuri pe care le numește „acasă”. El și familia sa își împart viața între cele două locuri aflate pe continente diferite. Alegerea a fost dificilă. De-a lungul vieții sale, el a locuit pe șase continente. Niciunul dintre cele două locuri alese nu se află în Germania, țara sa natală.

David von Rosen, un antreprenor german și fondator al companiei de loterie online Lottoland, a avut o viață tumultoasă. Până la vârsta de 50 de ani, el a trăit pe șase continente și a explorat numeroase culturi.

În final el a ajuns la o concluzie: nu există un singur loc perfect pentru a trăi. Totuși, el a ales două locuri pe care le numește „acasă”: Elveția și Emiratele Arabe Unite, scrie Business Insider.

În prezent, omul de afaceri în vârstă și familia sa își împart viața între cele două țări, o combinație pe care neamțul o descrie drept „imbatabilă”.

Povestea lui David von Rosen

David von Rosen a crescut într-un mic oraș din centrul Germaniei, pe care îl descrie ca fiind sigur, dar prea limitat pentru ambițiile sale. Încă din adolescență, el și-a imaginat viața în diverse colțuri ale lumii.

La 15 ani, a trăit prima experiență internațională în Statele Unite, în Walla Walla, statul Washington, unde a locuit cu o familie gazdă. Experiența i-a trezit interesul pentru SUA, pe care la acel moment o vedea ca o posibilă destinație permanentă.

Totuși, la 19 ani, când a început studiile la Northwestern University, lângă Chicago, a descoperit că viața academică nu i se potrivea. El povestește că a simțit că repetă lucruri cunoscute și că nu se integrează social, motiv pentru care a abandonat studiile după doar un semestru și s-a întors în Germania.

Experiențe în America de Sud și Australia

În cadrul studiilor la European Business School din Germania, a petrecut o perioadă în Buenos Aires, Argentina. Deși a fost impresionat de oraș, a învățat spaniola și a vizitat regiuni spectaculoase precum Patagonia, distanța față de familie l-a determinat să excludă o mutare acolo.

O experiență marcantă a fost cea din Australia, unde a lucrat într-o bancă din Sydney între 2000 și 2001. El a locuit pe celebra Bondi Beach, iar stilul de viață relaxat, combinat cu atmosfera urbană, l-a fascinat. După program, socializa adesea pe plajă, iar experiența l-a făcut să își dorească să revină cândva, lucru care nu s-a mai întâmplat.

Africa de Sud și începuturile antreprenoriatului

După absolvire, von Rosen a lucrat pentru scurt timp în Statele Unite, apoi s-a întors în Germania, unde a fondat compania CareerConcept în München, în 2002.

În 2008, a locuit o perioadă scurtă în Cape Town, Africa de Sud, unde partenera sa locuise anterior. A fost impresionat de oraș și în special de alergările matinale de-a lungul oceanului. Deși nu s-a stabilit acolo, germanul recunoaște că încă visează la o casă mică pe plaja din Cape Town.

În 2012, von Rosen a conceput ideea Lottoland, o companie de pariuri online cu sediul în Gibraltar, unde a obținut licența de operare în 2013. Succesul afacerii i-a schimbat radical situația financiară.

După 2018, s-a retras din operațiunile zilnice și a început să își împartă viața cu familia în diverse locuri din lume, inclusiv Costa Rica, unde copiii au urmat o școală americană, și Dubai, oraș pe care îl descrie ca fiind plin de oportunități și energie, comparabil cu New York-ul anilor 1920.

Decizia finală: Elveția și Emiratele Arabe Unite

În 2020, familia a ales să se stabilească temporar în Verbier, Elveția. Pandemia de COVID-19 a prelungit însă șederea, iar ulterior neamțul și familia sa au decis să rămână acolo.

Von Rosen descrie Verbier drept un oraș mic, cu o comunitate internațională și un stil de viață activ, axat pe sporturi montane. În paralel, familia petrece perioade semnificative în Dubai, un oraș cosmopolit, dinamic și orientat spre afaceri.

„Verbier și Dubai reprezintă combinația perfectă pentru noi. Unul oferă natură și liniște, celălalt energie și oportunități”, explică antreprenorul.

Deși ambele țări sunt cunoscute pentru taxele reduse, von Rosen subliniază că acest aspect nu a fost decisiv în alegerea locurilor de trai, ci mai degrabă calitatea vieții.