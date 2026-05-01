Hezbollah a adoptat o tehnologie perfecționată în Ucraina împotriva forțelor israeliene. Elicopter militar, atacat în Liban

Gruparea libaneză Hezbollah a utilizat drone FPV controlate prin fibră optică într-un atac asupra unui elicopter medical israelian de tip Sikorsky UH-60 Black Hawk, a relatat The Telegraph, preluat de presa ucraineană. Tehnologia, dezvoltată și perfecționată pe parcursul războiului din Ucraina, aduce noi provocări pentru sistemele de apărare.

Incidentul s-a produs în sudul Libanului, unde au loc confruntări între Israel și gruparea Hezbollah, în timpul unei operațiuni de evacuare a unui militar israelian rănit. O dronă a explodat în apropierea elicopterului, în timp ce o a doua a fost interceptată de sistemele de apărare. Unul dintre cei răniți în urma atacului a decedat ulterior.

Dronele FPV cu fibră optică sunt dificil de neutralizat prin mijloacele clasice de război electronic, întrucât nu funcționează pe bază de semnale radio vulnerabile la bruiaj. Acestea sunt controlate în timp real de operatori, oferind o precizie ridicată și capacitatea de a lovi ținte la distanțe considerabile.

Analiștii militari subliniază că astfel de tehnologii, testate intens pe frontul din Ucraina, încep să apară cu o frecvență tot mai mare în alte zone de conflict. Potrivit acestora, costurile relativ reduse și accesibilitatea componentelor fac ca aceste drone să fie o opțiune atractivă pentru grupări armate non-statale.

În ultimele luni, Hezbollah ar fi folosit atât drone controlate prin radio, cât și variante cu fibră optică pentru a ataca echipamente militare israeliene, inclusiv tancuri Merkava și vehicule blindate. Armata israeliană recunoaște că aceste sisteme reprezintă o provocare majoră, în special prin prisma capacității lor de a evita contramăsurile electronice tradiționale.

Specialiștii avertizează că răspândirea acestor tehnologii ar putea schimba echilibrul pe câmpul de luptă, permițând forțelor mai slab echipate să efectueze lovituri de mare precizie împotriva unor adversari superiori din punct de vedere militar.

Cum funcționează dronele cu fibră optică

Spre deosebire de dronele convenționale, care sunt controlate prin GPS sau semnale radio și pot fi neutralizate prin bruiaj electronic, aceste drone sunt conectate direct la operator printr-un cablu subțire din fibră optică. Acest fir se desfășoară în timpul zborului și permite controlul direct, fără interferențe externe.

Deși nu sunt complet infailibile - vântul sau alte drone pot încurca firele - eficiența lor este considerată ridicată.

„Dacă știi ce faci, este absolut letal”, a explicat Robert Tollast, expert în drone și cercetător la Royal United Services Institute din Londra, explicând că aceste dispozitive pot zbura la altitudine joasă și se pot apropia discret de ținte, relatează AP.

O amenințare în creștere pentru armata israeliană

Un oficial militar israelian, citat rezerva anonimatului, a descris aceste drone drept o amenințare relativ nouă, dar majoră în actualul conflict cu Hezbollah. Potrivit acestuia, gruparea susținută de Iran ar fi recurs la această tehnologie în contextul în care sistemele israeliene de apărare aeriană au avut succes în interceptarea rachetelor și dronelor de mai mari dimensiuni.

Oficialul a adăugat că dronele sunt probabil produse local și sunt relativ ușor de fabricat, necesitând doar un aparat comercial, o cantitate mică de explozibili și cablu transparent disponibil pe piață.

În prezent, armata israeliană caută soluții tehnologice pentru contracararea acestei amenințări și a început să implementeze măsuri de protecție la sol, precum instalarea de plase și structuri de protecție pe vehiculele militare.

Ran Kochav, fost șef al apărării antiaeriene israeliene, a recunoscut că sistemele actuale întâmpină dificultăți serioase în fața acestor drone.

„Zboară foarte jos și foarte rapid, sunt foarte mici, ceea ce le face extrem de greu de detectat, iar chiar și după ce sunt identificate, sunt dificil de urmărit”, a explicat acesta.

Kochav a subliniat că Israelul s-a concentrat ani la rând pe dezvoltarea sistemelor de apărare împotriva rachetelor, neglijând în schimb amenințarea dronelor. În opinia sa, evoluțiile din Ucraina ar fi trebuit să servească drept avertisment.