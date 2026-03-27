Iranienii spun că Trump a mințit că Strâmtoarea Ormuz este deschisă, iar trei nave au fost întoarse din drum

Garda Revoluționară Iraniană a declarat că a întors din drum trei nave care încercau să tranziteze strâmtoarea Ormuz.

Garda Revoluționară Iraniană a precizat că ruta este închisă pentru navele care călătoresc către și dinspre porturile legate de „dușmanii” săi, scrie The Guardian.

„În această dimineață, în urma minciunilor președintelui american corupt, care a afirmat că strâmtoarea Ormuz era deschisă, trei nave container de diferite naționalități au fost întoarse din drum după un avertisment din partea Marinei IRGC”, a declarat Garda pentru site-ul de știri Sepah News.

„Circulația oricărei nave «spre și dinspre» porturile de origine aparținând aliaților și susținătorilor dușmanilor sioniști-americani, către orice destinație și prin orice coridor, este interzisă”, a adăugat aceasta.

Trump a declarat că Iranul a permis trecerea a 10 petroliere prin Strâmtoarea Ormuz în cadrul discuțiilor cu reprezentanți americani, descriind gestul drept un „cadou” care semnalează disponibilitatea Teheranului de a ajunge la un acord, în timp ce tensiunile din regiune continuă să crească, relatează Newsweek.

Anterior, Trump a stârnit nedumerire printre observatori, când a vorbit despre un cadou mare și scump oferit de Iran, fără a oferi detalii. „Ne-au făcut un cadou, iar cadoul a sosit astăzi și a fost un cadou foarte mare, valorând o sumă uriașă de bani”, a spus el.

Strâmtoarea Ormuz, o rută maritimă esențială pentru aproximativ o cincime din aprovizionarea globală cu petrol, a devenit un punct focal al crizei. Trump a prezentat această permisiune limitată de tranzit drept semn că Iranul ar avea disponibilitatea de a reduce presiunea asupra piețelor energetice, deși oficialii iranieni au minimalizat public amploarea negocierilor.