Cum funcționează permisul de trecere a navelor prin Strâmtoarea Ormuz. Nave chinezești ar fi plătit taxa de tranzit

Iranul a introdus o taxă de tranzit prin Strâmtoarea Ormuz, precum și un sistem de verificare a navelor, înainte de a le permite trecerea, relatează Newsweek.

Navele asociate Chinei ar plăti Iranului o „taxă de trecere” pentru a tranzita Strâmtoarea Ormuz, în contextul în care traficul maritim în această zonă a scăzut drastic pe fondul escaladării conflictului din regiune.

Strâmtoarea, prin care trece aproximativ un sfert din petrolul transportat pe mare la nivel global, a înregistrat o scădere de peste 90% a traficului de petroliere și nave de marfă după ce Statele Unite și Israelul au lansat operațiuni militare asupra Iranului în urmă cu aproape patru săptămâni. În această perioadă, Iranul a lovit peste o duzină de nave comerciale.

Deși Teheranul susține că ruta maritimă rămâne deschisă, accesul este restricționat. Autoritățile iraniene au indicat că doar navele considerate neostile pot traversa. Numărul traversărilor zilnice a scăzut de la peste 130 de nave, în medie, la doar câteva, iar cele care continuă să circule ar apela la intermediari legați de guverne sau companii.

Potrivit unui raport al publicației maritime londoneze Lloyd’s List, Corpul Gardienilor Revoluției Islamice (IRGC) ar fi introdus un sistem similar unui „punct de taxare” în strâmtoare. În cadrul acestuia, navele trebuie să trimită documentația necesară și să plătească taxe de autorizare pentru a primi escortă printr-un coridor desemnat în apropierea insulei Larak, aflată în apele teritoriale ale Iranului.

Datele din sistemul de identificare automată arată că 26 de nave au utilizat această rută între 13 și 25 martie. Cel puțin două nave ar fi efectuat plăți în yuani.

Cum se obține permisul de tranzit

Surse citate de Lloyd’s List au dezvăluit că operatorii sunt obligați să furnizeze documente detaliate, inclusiv numărul IMO al navei, manifestul de expediere, destinația, lista cu echipajul și informații despre proprietari. Aceste date sunt transmise prin intermediari aprobați de IRGC.

Intermediarii transmit apoi informațiile către personalul naval al IRGC pentru verificare, inclusiv controale privind sancțiunile, inspecții ale încărcăturii și evaluări geopolitice mai ample. Transporturile de petrol ar avea prioritate față de alte tipuri de marfă.

Navele care trec de acest proces primesc coduri de autorizare și instrucțiuni precise privind ruta. La apropierea de Strâmtoare, acestea sunt contactate prin radio pentru confirmare, după care o navă pilot le escortează de-a lungul traseului aprobat în jurul insulei Larak.

Relatări anterioare ale Lloyd’s List au arătat faptul că mai multe guverne, inclusiv China și India, au purtat discuții cu Iranul privind autorizația de trecere. Cel puțin un petrolier ar fi obținut permisiunea de tranzit în schimbul unei taxe de aproximativ 2 milioane de dolari.

Nu este clar dacă gigantul chinez de transport maritim COSCO participă direct la acest mecanism. Totuși, compania a anunțat că va relua livrările în Golful Persic pentru prima dată de la începutul lunii martie.

Ministrul iranian de externe, Seyed Abbas Araghchi, a respins afirmațiile potrivit cărora strâmtoarea ar fi închisă, scriind pe rețelele sociale: „Strâmtoarea Ormuz nu este închisă. Navele ezită deoarece asiguratorii se tem de războiul pe care l-ați inițiat voi, nu Iranul. Niciun asigurator- și niciun iranian - nu va fi clintit de mai multe amenințări. Încercați să oferiți respect”

China, un partener de lungă durată al Iranului, a condamnat ofensiva americano-israeliană, dar a cerut în mod repetat redeschiderea completă a strâmtorii. Țara își asigură peste 40% din importurile de petrol prin această rută, ceea ce o face deosebit de vulnerabilă la perturbări, în ciuda rezervelor strategice și a diversificării surselor de energie.

„China a subliniat în mai multe rânduro că un conflict prelungit nu servește intereselor nimănui”, a declarat joi purtătorul de cuvânt al Ministerului chinez de Externe, Lin Jian. „Prioritatea urgentă este promovarea activă a negocierilor de pace, valorificarea oportunității pentru pace și încetarea luptelor. China sprijină toate eforturile care contribuie la detensionare.”

Newsweek a declarat că a solicitat un punct de vedere din partea Ministerului iranian de Externe, dar nu a primit un răspuns până la momentul publicării.