Vineri, 27 Martie 2026
Adevărul
Ultimele știri

Cum funcționează permisul de trecere a navelor prin Strâmtoarea Ormuz. Nave chinezești ar fi plătit taxa de tranzit

Război în Orientul Mijlociu
Iranul a introdus o taxă de tranzit prin Strâmtoarea Ormuz, precum și un sistem de verificare a navelor, înainte de a le permite trecerea, relatează Newsweek.

Nave de marfă tranzitează Golful Arabiei spre Strâmtoarea Ormuz FOTO profimedia
Nave de marfă tranzitează Golful Arabiei spre Strâmtoarea Ormuz FOTO profimedia

Navele asociate Chinei ar plăti Iranului o „taxă de trecere” pentru a tranzita Strâmtoarea Ormuz, în contextul în care traficul maritim în această zonă a scăzut drastic pe fondul escaladării conflictului din regiune.

Strâmtoarea, prin care trece aproximativ un sfert din petrolul transportat pe mare la nivel global, a înregistrat o scădere de peste 90% a traficului de petroliere și nave de marfă după ce Statele Unite și Israelul au lansat operațiuni militare asupra Iranului în urmă cu aproape patru săptămâni. În această perioadă, Iranul a lovit peste o duzină de nave comerciale.

Deși Teheranul susține că ruta maritimă rămâne deschisă, accesul este restricționat. Autoritățile iraniene au indicat că doar navele considerate neostile pot traversa. Numărul traversărilor zilnice a scăzut de la peste 130 de nave, în medie, la doar câteva, iar cele care continuă să circule ar apela la intermediari legați de guverne sau companii.

Potrivit unui raport al publicației maritime londoneze Lloyd’s List, Corpul Gardienilor Revoluției Islamice (IRGC) ar fi introdus un sistem similar unui „punct de taxare” în strâmtoare. În cadrul acestuia, navele trebuie să trimită documentația necesară și să plătească taxe de autorizare pentru a primi escortă printr-un coridor desemnat în apropierea insulei Larak, aflată în apele teritoriale ale Iranului.

Datele din sistemul de identificare automată arată că 26 de nave au utilizat această rută între 13 și 25 martie. Cel puțin două nave ar fi efectuat plăți în yuani.

Cum se obține permisul de tranzit

Surse citate de Lloyd’s List au dezvăluit că operatorii sunt obligați să furnizeze documente detaliate, inclusiv numărul IMO al navei, manifestul de expediere, destinația, lista cu echipajul și informații despre proprietari. Aceste date sunt transmise prin intermediari aprobați de IRGC.

Intermediarii transmit apoi informațiile către personalul naval al IRGC pentru verificare, inclusiv controale privind sancțiunile, inspecții ale încărcăturii și evaluări geopolitice mai ample. Transporturile de petrol ar avea prioritate față de alte tipuri de marfă.

Navele care trec de acest proces primesc coduri de autorizare și instrucțiuni precise privind ruta. La apropierea de Strâmtoare, acestea sunt contactate prin radio pentru confirmare, după care o navă pilot le escortează de-a lungul traseului aprobat în jurul insulei Larak.

Relatări anterioare ale Lloyd’s List au arătat faptul că mai multe guverne, inclusiv China și India, au purtat discuții cu Iranul privind autorizația de trecere. Cel puțin un petrolier ar fi obținut permisiunea de tranzit în schimbul unei taxe de aproximativ 2 milioane de dolari.

Nu este clar dacă gigantul chinez de transport maritim COSCO participă direct la acest mecanism. Totuși, compania a anunțat că va relua livrările în Golful Persic pentru prima dată de la începutul lunii martie.

Ministrul iranian de externe, Seyed Abbas Araghchi, a respins afirmațiile potrivit cărora strâmtoarea ar fi închisă, scriind pe rețelele sociale: „Strâmtoarea Ormuz nu este închisă. Navele ezită deoarece asiguratorii se tem de războiul pe care l-ați inițiat voi, nu Iranul. Niciun asigurator- și niciun iranian - nu va fi clintit de mai multe amenințări. Încercați să oferiți respect”

China, un partener de lungă durată al Iranului, a condamnat ofensiva americano-israeliană, dar a cerut în mod repetat redeschiderea completă a strâmtorii. Țara își asigură peste 40% din importurile de petrol prin această rută, ceea ce o face deosebit de vulnerabilă la perturbări, în ciuda rezervelor strategice și a diversificării surselor de energie.

„China a subliniat în mai multe rânduro că un conflict prelungit nu servește intereselor nimănui”, a declarat joi purtătorul de cuvânt al Ministerului chinez de Externe, Lin Jian. „Prioritatea urgentă este promovarea activă a negocierilor de pace, valorificarea oportunității pentru pace și încetarea luptelor. China sprijină toate eforturile care contribuie la detensionare.”

Newsweek a declarat că a solicitat un punct de vedere din partea Ministerului iranian de Externe, dar nu a primit un răspuns până la momentul publicării.

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Jurnaliștii turci acuză scene „șocante” în vestiarul tricolorilor, după meci: Florin Tănase ar fi aruncat cu scaunul după un coleg
digi24.ro
image
https://stirileprotv.ro/show-buzz/hailey-bieber-intr-o-tinuta-indrazneata-la-biserica-a-participat-la-slujba-fara-sotul-ei-justin-bieber.html
stirileprotv.ro
image
Modificare Cod Rutier 2026 | Amendă de 432 lei, de la 1 iulie 2026, pentru toți șoferii neatenți care comit această mică greșeală
gandul.ro
image
Comerțul cu ridicata s-a prăbușit în ianuarie 2026. Scăderi cu 23% față de luna anterioară
mediafax.ro
image
Căpitanul Universității Craiova vrea să se retragă de la echipa națională! Motivele unei decizii neașteptate. Exclusiv
fanatik.ro
image
Inginerul susținător al lui Călin Georgescu care chema la București generalii, militarii și foștii deținuți: „Veniți cu TAB-urile, înconjurați clădirea Guvernului!”
libertatea.ro
image
„Vreau să nu mai sufăr”. O tânăra de 25 de ani din Spania, care a trecut prin două violuri și a rămas paraplegică, a fost eutanasiată
digi24.ro
image
„Trebuie să refac zilnic stocul!” » În Marele Bazar din Istanbul, reporterii GSP au găsit legătura cu România: costă 15 euro și „rupe piața”
gsp.ro
image
Italienii au aflat totul despre relația Sorana Cîrstea - Jannik Sinner
digisport.ro
image
Premieră absolută în SUA: Trump face mutarea pe care nu a îndrăznit să o facă niciun președinte în 165 de ani
stiripesurse.ro
image
În Islanda, casele nu folosesc electricitate sau gaz pentru încălzire, ci au un sistem mult mai interesant și mai sustenabil
antena3.ro
image
ANIMAŢIE. Cum s-a petrecut accidentul din Neamţ soldat cu 4 morţi. Bebeluş salvat de mamă cu preţul vieţii
observatornews.ro
image
Vortex polar. Începând de mâine, ninge 8 zile la rând în România, potrivit meteorologilor Accuweather. Care sunt orașele afectate
cancan.ro
image
Pensionarii pe minus. Au câștigat 360 lei la pensie la marea recalculare. Anularea indexării le-a luat 580 lei
newsweek.ro
image
Sorana Cîrstea e o femeie singură și a atras toate privirile cu apariția ei la un restaurant din Miami
prosport.ro
image
Resortul turistic, definit oficial prin lege. Câţi metri pătraţi ar trebui să aibă şi cum pot cere hotelurile reclasificarea
playtech.ro
image
„Răzvan Burleanu e cancerul fotbalului românesc!” Atac furibund la adresa șefului FRF! Comparația cu Mircea Sandu: „În 12 ani n-au scos un fotbalist de valoare”
fanatik.ro
image
Proprietarul unui hotel oferă un comision de 100.000 de euro pentru cel care ajută la vânzarea proprietății. Se află într-o destinație de vis și este o afacere profitabilă
ziare.com
image
Turcii acuză scene "șocante" la Istanbul: Florin Tănase ar fi aruncat cu scaunul după un coleg!
digisport.ro
image
Țara care ar putea resuscita Europa. Începe exploatarea celui mai mare zăcăminte de petrol din lume/ O alternativă la Orientul Mijlociu
stiripesurse.ro
image
Noelia va fi eutanasiată la cerere. Povestea de viață a tinerei de 25 de ani este sfâșietoare: „Vreau doar să nu mai sufăr”
kanald.ro
image
Codruța Filip, „săgeată” pentru Valentin Sanfira? Mesajul cu subînțeles postat de artistă după ce a confirmat divorțul: „Nimeni nu joacă mai bine rolul de victimă”
wowbiz.ro
image
Iarna se întoarce. Se depune strat de zăpadă, fenomene extreme şi la Bucureşti. Alertă de Florii şi de Paşte
romaniatv.net
image
Iranul pregătește bomba nucleară. Răsturnare de situație în războiul din Orientul Mijlociu
mediaflux.ro
image
Adrian Porumboiu, dezlănțuit după Turcia – România: „Vrem să batem cu ăsta? Nu ți-e rușine, porcovane?”
gsp.ro
image
Oana Zamfir de la Digi FM a trecut prin clipe de coșmar. Vorbește în premieră de relația toxică în care a trăit. Ce i-a putut face iubitul agresiv: „Mi se ridică părul pe mine când povestesc și mă bucur că am supraviețuit”
actualitate.net
image
Cum arată noul apartament în care s-a mutat Andreea Popescu după ce a plecat din penthouse-ul de 4 milioane de euro VIDEO
actualitate.net
image
Delia și soții Rednic fac zilnic peste 7.000 de pași, în Herăstrău, ca să trăiască mult! Irina Loghin nu se lasă, nici la 87 de ani: „N-aș renunța decât dacă-mi ia Dumnezeu puterile!”
click.ro
image
Schimbări majore pentru șoferi începând de astăzi. Amenzi la jumătate în anumite condiții. Reguli noi și pentru reducerea perioadei de suspendare a permisului
click.ro
image
Ce i-au transmis românii Cristinei Șișcanu, după divorțul dintre Andreea Popescu și Rareș Cojoc: „Tu urmezi!”
click.ro
Catherine Zeta Jones a jucat o pe Ecaterina cea Mare, profimedia 0378619456 jpg
Împărăteasa care vibra de dorință sexuală și era complet nesatisfăcută de soț! Ajunsă la putere, își alegea amanții ca pe miniștri
okmagazine.ro
Anne Hathaway foto Instagram jpg
Anne Hathaway le-a cerut un singur lucru producătorilor filmului „Diavolul se îmbracă de la Prada 2”. L-a obținut?
clickpentrufemei.ro
Depozitul de arme al taberei auxiliare de la Călugăreni (© Muzeul Județean Mureș)
Ce se afla în depozitul de arme al taberei auxiliare romane de la Călugăreni?
historia.ro
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Ministrul Muncii, anunț despre vârsta de pensionare din România: „Vreau să-i liniştesc pe toţi cei care aud tot felul de zvonuri”
image
Delia și soții Rednic fac zilnic peste 7.000 de pași, în Herăstrău, ca să trăiască mult! Irina Loghin nu se lasă, nici la 87 de ani: „N-aș renunța decât dacă-mi ia Dumnezeu puterile!”

OK! Magazine

image
Ținută minimă, reacții maxime! Blonda absolută de la Hollywood a ridicat tensiunea fanilor, cod roșu de senzualitate

Click! Pentru femei

image
Anne Hathaway le-a cerut un singur lucru producătorilor filmului „Diavolul se îmbracă de la Prada 2”. L-a obținut?

Click! Sănătate

image
Poți găsi inelul în 30 de secunde?