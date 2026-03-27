Donald Trump susține că Iranul a cedat în fața SUA: „Se roagă să facă un acord. Ei se roagă să încheie un acord”

Președintele american Donald Trump a anunțat că prelungește termenul-limită pentru o eventuală lovire a infrastructurii energetice a Iranului până pe 6 aprilie, invocând progrese în negocierile cu Teheranul. Declarațiile vin pe fondul tensiunilor persistente și al reacțiilor critice din partea Israelului.

Donald Trump a afirmat că discuțiile cu Iranul evoluează favorabil, sugerând că presiunea exercitată de SUA a dat rezultate. Într-un ton relaxat, în timpul unei ședințe de cabinet, liderul american a respins întrebările privind o posibilă intervenție directă: „Ce fel de întrebare e asta... să intervin? Oh, da, intervenim. Intrăm mâine la ora 3. Cum ai putea să pui o astfel de întrebare și să te aștepți la un răspuns, nu știu”.

Ulterior, Trump a reluat ideea că Iranul este slăbit și forțat să negocieze: „I-am distrus complet. Ei se roagă să încheie un acord. Au spus ieri... că nu negociam cu ei, iar acum recunosc că negociam cu ei. Deci vor să facă un acord. Motivul pentru care vor să facă un acord este că au fost bătuți măr”.

Președintele american a subliniat că obiectivul principal al Washingtonului rămâne renunțarea definitivă a Iranului la programul nuclear. „Acum Iranul are șansa să renunțe definitiv la ambițiile sale nucleare și să traseze un nou drum înainte. Vom vedea dacă vor să o facă. Dacă nu, suntem cel mai mare coșmar al lor. Între timp, vom continua să-i lovim fără piedici, fără oprire”, a declarat Trump, citat de The Hill.

Reacții tensionate și negocieri din culise

Presa israeliană scrie că autoritățile de la Tel Aviv sunt nemulțumite de propunerile administrației Trump, pe care le consideră prea vagi în privința programului balistic și a gestionării uraniului îmbogățit. De asemenea, Israelul respinge ideea unei relaxări semnificative a sancțiunilor.

În același timp, Iranul transmite un mesaj ferm. Președintele parlamentului de la Teheran a scris pe rețeaua X: „Sacrificiile forțelor armate au creat condițiile pentru o victorie istorică a Iranului. Nimeni nu poate da un ultimatum Iranului și poporului iranian”.

Cu toate acestea, potrivit publicației Axios, în culise, oficialii iranieni ar fi interesați de negocieri.

Critici la adresa aliaților și temeri pentru viitor

Donald Trump a susținut și că Iranul ar fi încercat să demonstreze bunăvoință, oferind petrolierelor drept semn de deschidere, și a criticat din nou NATO pentru lipsa de sprijin: „Sunt foarte dezamăgit de NATO, pentru că acesta a fost un test pentru NATO. A fost un test. Ne puteți ajuta. Nu sunteți obligați, dar dacă nu o faceți, vom ține minte”.

În paralel, există îngrijorări legate de perioada de după conflict. Franța caută sprijin internațional pentru securizarea Strâmtorii Ormuz, iar oficiali militari au discutat deja cu reprezentanți din aproximativ 35 de țări despre o posibilă misiune în zonă.