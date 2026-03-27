Trump a dezvăluit în ce a constat „cadoul” Iranului pentru SUA

Președintele american Donald Trump, a dezvăluit în ce a constat „cadoul” misterios legat de gaze și petrol pe care Iranul l-a oferit SUA în contextul discuțiilor de pace care ar fi purtate cel puțin indirect între cele două țări și pe care partea americană le-a catalogat, în primă fază, drept substanțiale.

Trump a declarat că Iranul a permis trecerea a 10 petroliere prin Strâmtoarea Ormuz în cadrul discuțiilor cu reprezentanți americani, descriind gestul drept un „cadou” care semnalează disponibilitatea Teheranului de a ajunge la un acord, în timp ce tensiunile din regiune continuă să crească, relatează Newsweek.

„Au spus, pentru a vă arăta că vorbim serios și că suntem aici, vă vom permite trecerea a opt nave cu petrol, opt nave, opt nave mari cu petrol”, a spus Trump. „Cred că au spus-o pe bune și au fost serioși, probabil navele aveau pavilion pakistanez… În final, au fost 10 nave.”

Anterior, Trump a stârnit nedumerire printre observatori, când a vorbit despre un cadou mare și scump oferit de Iran, fără a oferi detalii. „Ne-au făcut un cadou, iar cadoul a sosit astăzi și a fost un cadou foarte mare, valorând o sumă uriașă de bani”, a spus el.

Strâmtoarea Ormuz, o rută maritimă esențială pentru aproximativ o cincime din aprovizionarea globală cu petrol, a devenit un punct central al crizei. Trump a prezentat această permisiune limitată de tranzit drept semn că Iranul ar avea disponibilitatea de a reduce presiunea asupra piețelor energetice, deși oficialii iranieni au minimalizat public amploarea negocierilor.

Miercuri, Iranul a respins o propunere de încetare a focului din partea SUA și a lansat noi atacuri asupra Israelului și statelor arabe din Golf, inclusiv lovind un rezervor de combustibil la Aeroportul Internațional din Kuweit, potrivit oficialilor regionali. Israelul a răspuns cu atacuri aeriene asupra Teheranului, în timp ce Statele Unite au trimis trupe suplimentare în regiune.

Ministrul iranian de externe, Abbas Araghchi, a reiterat că Teheranul nu a participat la discuții cu SUA pentru a pune capăt războiului și nu intenționează să negocieze, contrazicând astfel afirmațiile lui Trump. Totuși, Trump a insistat: „Ei negociază, apropo, și își doresc foarte mult să încheie un acord, dar le este teamă să spună acest lucru.”

Potrivit unor oficiali pakistanezi care au acționat ca intermediari, propunerea SUA include un cadru în 15 puncte ce prevede ridicarea sancțiunilor, limitarea programului nuclear și a dezvoltării de rachete ale Iranului, precum și redeschiderea Strâmtorii Ormuz. Un oficial egiptean a spus că planul include și restricții asupra sprijinului Iranului pentru grupările armate din regiun, condiții pe care Teheranul le-a respins ca fiind maximaliste.

Iranul continuă să restricționeze trecerea navelor legate de SUA și aliații săi și să vizeze infrastructura energetică regională, în timp ce prețul petrolului rămâne ridicat, aproape de 100 de dolari pe baril, cu aproximativ 35% mai mare decât înainte de conflict.

Între timp, SUA își consolidează prezența militară, urmând să trimită aproximativ 1.000 de parașutiști și circa 5.000 de pușcași marini în regiune. Această mobilizare are loc pe fondul sporirii îngrijorărilor opiniei publice americane privind prețurile la combustibil și amploarea implicării militare a SUA.

Conflictul a provocat pierderi grele în întreaga regiune. Iranul raportează peste 1.500 de morți, în timp ce în Israel 20 de persoane au fost ucise. Cel puțin 13 militari americani și-au pierdut viața, alături de aproape 1.100 de persoane în Liban și zeci în Irak, în confruntările cu milițiile aliniate Iranului, în timp ce în Liban confruntările între Israel gruparea Hezbollah continuă.

În ciuda eforturilor diplomatice reînnoite, oficialii recunosc că neîncrederea profundă și cerințele divergente continuă să împiedice o detensionare rapidă a conflictului.