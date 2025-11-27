Video O companie aeriană și-a găsit un Boeing despre care nu mai știa nimic de 13 ani. Ce se întâmplase cu avionul

Compania Air India a recuperat unul dintre avioanele sale Boeing 737-200, uitat într-o zonă izolată a aeroportului din Kolkata încă din anul 2012.

Aeronava fusese parcată într-o zonă izolată a aeroportului din Kolkata și apoi dispăruse de pe radarul companiei aeriene, relatează BFM

„Deși casarea unui avion vechi nu este ceva neobișnuit, acest caz este, deoarece este vorba de un avion despre care nu știam până de curând că există”, a explicat Campbell Wilson, directorul general al operatorului, potrivit unui articol publicat marți de The Telegraph India.

Într-un final, la cererea aeroportului, avionul a fost mutat și vândut.

Cum „s-a pierdut” avionul

Aparatul a fost livrat companiei Indian Airlines în 1982 și apoi a schimbat de două ori operatorul. Aeronava a fost exploatată de Alliance Air, care a transformat-o în avion de marfă, apoi de India Post în 2007, dar a rămas proprietatea companiei naționale Indian Airlines.

În 2011, Indian Airline a fuzionat cu Air India, iar aparatul a preluat culorile acesteia, continuând să fie utilizat pentru transportul de marfă.

Avionul a fost retras din serviciu în 2012 și parcat la Kolkata. Nu a fost dezmembrat și nici revândut, contrar procedurilor obișnuite. De fapt, a fost uitat, notează sursele citate.

Nici măcar nu a fost trecut în activele companiei la privatizarea și achiziționarea acesteia de către gigantul Tata, în 2022.

„Nu se mai știa că era încă proprietatea” companiei aeriene

Așa se explică și surprinderea directorului său general, Campbell Wilson, care nu știa de existența acestui Boeing 737-200.

Directorul crede că aparatul a fost eliminat treptat din registrele companiei, până la punctul în care „nici măcar nu se mai știa că era încă proprietatea acesteia”, potrivit Telegraph India,

O anchetă a fost deschisă în acest caz. Dincolo de aspectul său neobișnuit, incidentul ilustrează deficiențele administrative ale companiei atunci când aceasta era încă proprietatea statului.

La acea vreme, operatorul nu ținea registre cu imobilizările de aeronave și active, fișiere indispensabile pentru evaluarea activelor, a taxelor sau a asigurărilor plătite de companie.

Air India anunță că acest tip de neglijență nu se va mai repeta datorită îmbunătățirii guvernanței sale.