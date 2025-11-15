Video Un templu din estul Chinei a ars ca o torță. Incendiul a fost provocat de un vizitator

Un incendiu puternic a distrus Templul Yongqing, un sit cultural cu o istorie de peste 1.500 de ani din estul Chinei. Un vizitator a folosit necorespunzător lumânări și tămâie la ultimul etaj al templului. Imaginile cu flăcările care cuprind clădirea au devenit virale pe rețelele sociale.

Incendiul a izbucnit miercuri, în jurul orei locale 11:24, la ultimul etaj al pavilionului Wenchang, o structură cu trei niveluri situată în orașul Zhangjiagang, provincia Jiangsu. Fumul dens și flăcările uriașe au putut fi observate de la kilometri distanță, iar mai mulți martori au surprins momentul în care focul s-a extins rapid de la etajele superioare către cele inferioare, transmit South China Morning Post și CNN.

Autoritățile au confirmat că nu au existat victime, iar pompierii au reușit să împiedice propagarea incendiului către pădurile din apropiere. Pavilionul Wenchang a fost complet mistuit, în ciuda intervenției echipelor de intervenție.

Templul Yongqing, inclus pe lista monumentelor culturale protejate din China în 2007, are o istorie îndelungată, fiind fondat în timpul domniei împăratului Wu din dinastia Liang (502–557). De-a lungul secolelor, templul a trecut prin perioade de prosperitate și declin.

Structurile afectate de incendiu erau, însă, construcții moderne: pavilionul Wenchang a fost ridicat între 2008 și 2009 în zona pitorească Phoenix Mountain și ulterior administrat de templul Yongqing reconstruit în 1993.

Echipa de investigație a precizat că nicio relicvă culturală nu a fost distrusă, întrucât clădirile nu conțineau artefacte istorice.