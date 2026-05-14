Sorin Grindeanu îi cere lui Dragoș Pîslaru lista reformelor urgente din PNRR: „Nu am primit nicio solicitare”

Sorin Grindeanu, preşedintele Camerei Deputaţilor, i-a solicitat joi ministrului interimar al Fondurilor Europene, Dragoş Pîslaru, lista proiectelor legislative necesare pentru accelerarea absorbţiei fondurilor din Planul Naţional de Redresare şi Rezilienţă (PNRR). Liderul PSD susține că MIPE nu a înaintat nicio listă de proiecte.

Într-o scrisoare transmisă oficial, Grindeanu subliniază că aşteaptă „cu celeritate” un răspuns, potrivit Agerpres.

Social-democratul spune că, în cadrul consultărilor iniţiate la finalul lunii aprilie de preşedintele Nicuşor Dan cu partidele din fosta Coaliţie de guvernare, toate formaţiunile şi-au reafirmat sprijinul pentru adoptarea actelor normative necesare implementării reformelor din PNRR.

„Vă adresez o solicitare la care aştept cu celeritate un răspuns din partea dvs., având în vedere importanţa subiectului pentru economia României. Astfel, vă reamintesc: în cadrul consultărilor purtate de preşedintele Nicuşor Dan cu partidele care au format Coaliţia de guvernare, consultări care au avut loc la finalul lunii aprilie a.c., toate partidele participante şi-au reafirmat susţinerea totală pentru actele normative necesare în vederea realizării în timp util a reformelor, ţintelor şi jaloanelor din Planul Naţional de Redresare şi Rezilienţă (PNRR)”, se arată în scrisoare.

Grindeanu continuă, în același document:

„Deşi mi-am arătat în numeroase rânduri interesul de a susţine demersurile Guvernului, constat, cu regret şi surprindere, că atât în calitate de preşedinte al Camerei Deputaţilor, cât şi de preşedinte al Partidului Social Democrat nu am primit nicio solicitare pe tema PNRR din partea Ministerului Investiţiilor şi Proiectelor Europene pe care îl conduceţi”

Liderul PSD reproşează ministerului că, deşi este coordonatorul naţional al implementării PNRR, nu a transmis Parlamentului nicio listă cu actele normative aflate în procedură sau care ar trebui introduse în circuitul legislativ.

„În sprijinul angajamentului asumat faţă de preşedintele României şi al cooperării loiale între Guvern şi Parlament, vă rog să-mi transmiteţi cât mai urgent lista cu proiectele legislative care trebuie aprobate în Parlament pentru realizarea unui grad cât mai mare de absorbţie a fondurilor din PNRR”, a transmis Sorin Grindeanu.