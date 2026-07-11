Video Imagini cu Neil, elefantul de mare care revine constant printre oameni. Cum a devenit un gigant de o tonă atracția momentului

Un elefant de mare din Australia a devenit o adevărată vedetă internațională, după ce imaginile cu aventurile sale au făcut înconjurul internetului. Neil, un mascul de aproximativ o tonă, atrage zilnic sute de curioși în localitatea Seven Mile Beach din statul australian Tasmania, însă autoritățile avertizează că popularitatea lui îi poate pune viața în pericol.

Animalul revine de două ori pe an pe coasta de sud-est a Tasmaniei, locul în care s-a născut. În ultimele săptămâni, filmările în care răstoarnă conuri de trafic, distruge garduri din lemn, împinge mașini sau doarme liniștit în mijlocul drumului au strâns milioane de vizualizări pe rețelele sociale.

Succesul său a fost atât de mare încât au apărut și produse cu imaginea lui Neil, care s-au epuizat în doar câteva ore.

Autoritățile se tem că mulțimile îi pun viața în pericol

Popularitatea în creștere a determinat autoritățile din Tasmania să ia măsuri speciale pentru protejarea lui Neil. În jurul animalului a fost instituită pază permanentă, iar controlori de trafic gestionează circulația și îi țin pe vizitatori la o distanță de cel puțin 20 de metri, relatează The New York Times.

Kris Carlyon, responsabil pentru sănătatea faunei sălbatice din cadrul Departamentului Resurselor Naturale din Tasmania, a avertizat că există riscul ca Neil să fie „iubit până la moarte”.

Oficialul a amintit că, în alte țări, animale sălbatice devenite atracții turistice au fost eutanasiate după ce apropierea excesivă a oamenilor le-a transformat într-un pericol. Un astfel de caz a fost cel al morsei Freya, ucisă de autoritățile norvegiene în 2022 după ce a atras mulțimi pe litoralul din Oslo.

Temerile autorităților au mobilizat și comunitatea locală. Peste 60.000 de persoane au semnat o petiție prin care cer crearea unor zone cu acces restricționat pentru protejarea lui Neil.

Un animal solitar, dar extrem de periculos

Specialiștii spun că Neil are un comportament neobișnuit. Elefanții de mare din sud trăiesc, în mod normal, pe insulele subantarctice, însă Neil s-a născut în Tasmania și revine constant în aceeași zonă. Cercetătorii cred că mama sa, aflată la prima reproducere, a ales accidental această locație pentru a-l naște.

În prezent, Neil are aproximativ cinci ani și este încă tânăr pentru specia sa.

„Este un prădător marin mare și sălbatic, foarte periculos. Dacă este speriat sau stresat, poate ataca pe cineva”, avertizează o specialistă în comportamentul elefanților de mare la Universitatea din Tasmania.

Experții îi îndeamnă pe admiratori să îl fotografieze doar de la distanță și să nu încerce să se apropie de animal.

Neil va continua să crească și ar putea ajunge la o greutate de aproximativ 3,5 tone, echivalentul unui camion de mici dimensiuni. După câteva zile în care a fost în centrul atenției, elefantul de mare s-a întors în ocean, iar autoritățile nu știu când va reveni pe coasta Tasmaniei.