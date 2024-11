Ultimele cuvinte ale reginei Elisabeta a II-a scrise în jurnalul său, cu două zile înainte de moarte

Regina Elisabeta a II-a a Marii Britanii a scris ultima însemnare în jurnalul său, cu două zile înainte de moartea sa, conform informațiilor publicate într-o nouă biografie regală.

Ultima ei înregistrare a fost făcută pe 6 septembrie, la Castelul Balmoral, fiind una simplă, făcând referire la întâlnirea cu secretarul său privat, Sir Edward Young.

Biograful regal Robert Hardman, jurnalist britanic, specializat în „familia regală”, dezvăluie ce s-a spus în versiunea actualizată a volumului „Charles III: New King. New Court. The Inside Story”. În cadrul cărții apar și ultimele cuvinte pe care le-a scris regina Elisabeta a II-a, în jurnalul pe care îl deținea.

Regina și-a păstrat obiceiul de a ține un jurnal pe parcursul celor 70 de ani de domnie, în care își consemna evenimentele zilei, așa cum făcea întotdeauna, scrie publicaţia People.

Regina Elisabeta a II-a a Marii Britanii, care a decedat la vârsta de 96 de ani pe 8 septembrie 2022, a scris ultima sa însemnare cu doar două zile înainte de a muri, relatează Robert Hardman în ediția actualizată a cărții sale „Charles III: New King. New Court. The Inside Story”, lansată pe 7 noiembrie.

„Se pare că încă scria în jurnal, la Balmoral, cu două zile înainte de moartea sa”, a scris Hardman.

Însemnarea din jurnal a fost simplă: „Edward a venit să mă vadă”, a scris Hardman, referindu-se la Sir Edward Young, secretarul personal al reginei, care o ajuta să facă aranjamente pentru învestirea noilor miniștri ai premierului britanic ales, Liz Truss.

Numirea lui Truss pe 6 septembrie avea să fie ultimul angajament public al Reginei, după o viață de serviciu public.

De asemenea, fiul și moștenitorul ei, Regele Charles, ține și el un jurnal, dar „nu mai scrie jurnale narative ample ca înainte”, a spus un înalt curtean pentru Robert Hardman. În schimb, el „notează amintirile și reflecțiile sale” la sfârșitul fiecărei zile, potrivit biografiei regale.

Jurnalul Reginei Elisabeta nu era un loc pentru introspecție, ci mai degrabă un registru al evenimentelor din zilele sale încărcate, probabil atât pentru a o ajuta să își amintească ce s-a întâmplat în fiecare zi, cât și pentru a servi ca arhivă pentru istorici în viitor.

„Nu am timp să înregistrez conversații, doar evenimente” i-a spus Regina Elisabeta odată memorialistului Kenneth Rose, potrivit sursei citate.

Un fost membru al personalului regal a declarat pentru The Sun în 2019 că Regina Elisabeta scria în jurnalul său cu un stilou cu peniță, folosind cerneală neagră, și că fiecare jurnal era marcat cu cifrul său regal și numerotat cu cifre romane.

Jurnalele erau legate în piele, iar scrisul în jurnal era ultima acțiune a zilei pentru regină, „indiferent cât de târziu era ora sau cât de obosită era”, a spus fostul membru al personalului regal.