Noile monede cu chipul regelui Charles intră în circulație în Marea Britanie, odată cu lansarea ultimului lot de monede cu regina Elisabeta

Noile monede cu portretul oficial al regelui Charles al III-lea au intrat în circulație în Marea Britanie. Royal Mint a declarat că lansarea ultimelor monede cu imaginea Elisabetei a II-a, datate 2021 și 2022, marchează „un moment crucial în istoria monedelor britanice”.

Miercuri, 20 august, Royal Mint a anunțat că 7.565.000 de monede de 1 liră sterlină cu imaginea lui Charles și un desen cu o albină pe revers vor fi distribuite în Marea Britanie.

De asemenea, a declarat că această emisiune include 23.290.000 de monede de 1 liră sterlină cu regina Elisabeta a II-a, ultima dată când monedele de 1 liră sterlină cu portretul defunctei monarhă vor fi în circulație, scrie Mediafax.

Rebecca Morgan, directoarea departamentului de monede comemorative la Monetăria Regală, a declarat că această emisiune „reprezintă un moment crucial în istoria monetară britanică”.

Ea a adăugat: „Pe măsură ce punem în circulație mai multe monede de 1 liră cu imaginea regelui Charles al III-lea, alături de ultimele monede cu imaginea reginei Elisabeta a II-a, asistăm la reprezentarea fizică a tranziției monarhiei noastre”.

Deși monedele au fost bătute acum patru ani, ele sunt emise abia acum din cauza cererii de monede de 1 liră, a declarat Royal Mint.

Monedele din 2022 vor deveni cele mai rare din circulație, au adăugat ei, 7.735 milioane dintre acestea fiind puse în circulație.

În Marea Britanie sunt în circulație aproximativ 24.7 miliarde de monede, iar monedele cu imaginea regelui reprezintă în prezent doar 0.004% din acestea.

Monede noi

Aproximativ 2.975 milioane de monede de 1 liră cu imaginea regelui au fost emise în august anul trecut de Royal Mint, cu sediul în Llantrisant, Rhondda Cynon Taf.

Acestea prezintă un design complex cu albine pe revers, reprezentând dragostea sa pentru natură, potrivit BBC.

Acestea sunt unul dintre cele opt noi modele care vor apărea în cele din urmă pe monedele naționale, de la 1 penny la 2 lire sterline. Flora și fauna țării vor fi reprezentate pe toate, cu animale precum veverița roșie, puffinul și șoarecele de pădure.

Deși au aceeași dimensiune și formă ca monedele anterioare, noile modele prezintă cifre mai mari pentru a ajuta copiii să identifice cifrele și să învețe să numere.

Schimbarea designului a avut loc după moartea reginei Elisabeta, în septembrie 2022, și urcarea pe tron a noului rege.

Toate monedele britanice care prezintă profilul reginei defuncte rămân mijloc legal de plată și în circulație, alături de monedele fiului ei.

În general, monedele au o durată de viață de 20 de ani, astfel încât monedele cu regina Elisabeta și regele Carol vor fi în circulație împreună pentru o perioadă de timp.

Royal Mint a emis monedele aflate în circulație ale fiecărui monarh britanic începând cu Alfred cel Mare.