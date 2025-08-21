Regina Elisabeta II a refuzat să inaugureze terminalul unui aeroport, după ce unei rude i s-a interzis să zboare cu armele de vânătoare

Regina Elisabeta II a refuzat cândva să inaugureze un terminal al unui aeroport, după ce o rudă de-a sa a fost împiedicată să urce într-un avion cu armele sale de vânătoare, în drum spre Balmoral.

Lord Ivar Mountbatten, 62 de ani, văr de gradul doi al Prințului Philip, a dezvăluit că i s-a interzis să își ia puștile de vânătoare într-un zbor de la Aeroportul Bristol către Aberdeen, scrie BBC.

El i-a spus lui Gyles Brandreth, în podcastul Rosebud, că Regina Elisabeta a fost atât de iritată încât i-a spus: „Vor ca eu să le inaugurez noul terminal. Cred că n-o să o mai fac acum.”

De asemenea, el a povestit cum o „doamnă drăguță de la check-in” i-a spus că spațiul pentru bagaje putea fi accesat din cabină, așa că armele nu ar fi fost în siguranță.

Acesta a mai susținut că personalul aeroportului a refuzat să facă o excepție, deși a spus unui manager: „Regina îmi trimite o mașină și mă așteaptă la ceai.”

În cele din urmă, armele au fost lăsate în custodia poliției din aeroport, iar Lord Mountbatten a luat avionul spre Scoția pentru a se alătura Reginei la un weekend de vânătoare în Highlands.

Aristocratul, care era și văr îndepărtat al Reginei Elisabeta II, i-a spus lui Brandreth: „A zis… «Aș vrea ca armele lui Lord Ivar să fie aici mâine dimineață. Ocupați-vă de asta». Și apoi s-a uitat la mine peste ochelari, cu o sclipire în ochi, și mi-a zis: «Vor ca eu să inaugurez noul lor terminal. Cred că n-o să o mai fac acum».”

Lord Mountbatten a adăugat: „Așa că de fiecare dată când mă întorc la Aeroportul Bristol, inaugurat de Principesa Regală, îmi vine să zâmbesc în sinea mea.”

Principesa Regală a inaugurat pentru prima dată un terminal al Aeroportului Bristol în anul 2000, iar mai târziu a deschis și extinderea acestuia, în 2015.

Purtătoarea de cuvânt a aeroportului a declarat: „Aeroportul Bristol a urmat protocolul regal, care cerea ca un membru al familiei regale să inaugureze noul terminal prin intermediul Biroului Lordului Locotenent. Pentru zona noastră a fost întotdeauna desemnată Principesa Regală, niciodată regretata Regină.”

Lord Mountbatten este fermier și om de afaceri, iar în viața mai târzie a devenit și vedetă de reality show, apărând anul acesta în sezonul al treilea al emisiunii The Traitors US.

Unchiul său a fost contele Mountbatten – unchiul și mentorul Prințului Philip – care a fost asasinat de IRA în 1979.