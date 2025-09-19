Hamas anunță „Vinerea furiei”. Liderii organizației cer „deschiderea granițelor și ruperea asediului”

Hamas lansează un apel internațional prin care încurajează cetățenii din întreaga lume să protesteze față de Israel în țările lor.

Au făcut acest lucru prin convocarea a ceea ce au numit „marșuri ale furiei împotriva ocupației” și solicită „demonstrații în orașe și capitale din întreaga lume”, inclusiv proteste în fața ambasadelor israeliene și americane, începând de astăzi și continuând pe tot parcursul weekendului, scrie 20minutos, potrivit Mediafax.

„Să existe marșuri ale furiei împotriva ocupației și a susținătorilor acesteia vineri, sâmbătă și duminică, un strigăt și o voce unită pentru a opri agresiunea, a deschide punctele de trecere a frontierei și a rupe asediul”, a anunțat gruparea islamistă, încercând să intensifice presiunea internațională împotriva guvernului lui Benjamin Netanyahu.

Între timp, populația palestiniană continuă să fugă din orașul Gaza. Potrivit armatei israeliene, aproximativ 400.000 de oameni s-au mutat deja în sudul Fâșiei Gaza de-a lungul unuia dintre cele două drumuri deschise, deși unul dintre ele este programat să se închidă la prânz vinerea aceasta.