Turist despăgubit după ce nu a găsit șezlonguri libere: operatorul nu a respectat regulile

Un turist german a primit despăgubiri, după ce nu a reușit să găsească șezlonguri libere la hotel, în vacanță, din cauza altor turiști care le ocupau cu prosoape.

Bărbatul a rezervat un sejur într-un hotel de pe insula grecească Kos. Acesta susține că atât el, cât și familia sa au fost nevoiți să caute zilnic, chiar și câte 20 de minute, un loc liber lângă piscină.

Turistul a mărturisit că situația era atât de frecventă, încât nici măcar dacă se trezea la ora 6 dimineața nu găsea șezlong disponibil.

Din acest motiv, s-a decis să dea în judecată agenția de turism, scrie The Telegraph.

În fața instanței, bărbatul a spus că hotelul nu a aplicat regula care interzice rezervarea șezlongurilor cu prosoape.

Mai mult decât atât, el a reclamat că angajații nu interveneau atunci când turiștii încălcau această regulă.

Astfel, instanța din Hanovra i-a dat dreptate. Judecătorii au stabilit că operatorul de turism avea obligația să aplice regulile hotelului.

În final, bărbatul a primit despăgubiri de aproape 1.000 de euro din totalul de aproximativ 1.800 de euro plătiți pentru vacanță.

Folosirea prosoapelor pentru rezervarea șezlongurilor este o tactică adesea considerată o distracție națională pentru germani - deși una nepopulară.

Un studiu a constatat că aproape 66% dintre germani s-au opus acestei practici, iar 14% au recunoscut că și-au scos prosoapele pentru a se putea bucura ei înșiși de șezlong. Cu toate acestea, un alt sondaj realizat în rândul germanilor a constatat că 71% au acceptat că este un obicei „predominant german”.