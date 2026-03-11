Războiul care ar putea schimba Iranul: scenariul inspirat din căderea lui Ceaușescu

Surse israeliene și iraniene explică modul în care fiecare tabără își definește obiectivele în actualul conflict. Israelul are în minte pentru Iran un „scenariu de tip România 1989”, când Ceaușescu a fost abandonat de o parte a armatei și a partidului și a fost răsturnat de popor, scrie cotidianul grec To Vima.

Surse israeliene și iraniene explică cum vede fiecare tabără obiectivele actualului război. În timp ce Israelul speră într-o slăbire decisivă a capacităților nucleare iraniene și eventual într-o schimbare politică internă, la Teheran domină convingerea că Statele Unite și Israelul încearcă să provoace haosul și dezmembrarea țării. În același timp, oficiali iranieni susțin că președintele american Donald Trump „a intrat într-o mlaștină” din care îi va fi greu să iasă.

ISRAEL

Pentru Israel, actualul conflict ar putea deveni confruntarea decisivă cu Iranul. „În aprilie și octombrie 2024, atacurile iraniene cu rachete și drone asupra Israelului au fost extrem de masive. În războiul de 12 zile din iunie 2025 au fost mai reduse, iar în conflictul de acum sunt și mai puțin intense”, afirmă o sursă israeliană familiarizată cu politica guvernului.

Potrivit acesteia, Israelul ar controla aproape complet spațiul aerian din vestul Iranului. „Nu există un calendar pentru finalul războiului”, spune sursa.

După confruntarea din iunie anul trecut, Iranul ar fi încercat să își protejeze și mai bine infrastructura strategică. „Teheranul a mutat programul nuclear și cel balistic și mai adânc în subteran, în zone unde nici bombele americane, nici cele israeliene nu pot ajunge. Pentru Israel, distrugerea acestor capacități este o chestiune existențială.”

În consecință, obiectivele principale ale Israelului ar fi împiedicarea Iranului să își ascundă programul nuclear în infrastructuri subterane inaccesibile și menținerea deschise a Strâmtorii Hormuz. Oficial, schimbarea regimului de la Teheran nu este un scop direct al războiului.

Totuși, Israelul încearcă să creeze condițiile pentru o revoltă internă. „Scopul este ca poporul iranian să își răstoarne conducerea. Nu susținem că putem face noi asta”, afirmă sursa.

Problema majoră este însă lipsa unei opoziții organizate, capabile să preia puterea imediat după un eventual colaps al regimului.

De aceea, în scenariile analizate apare frecvent modelul românesc din 1989. „Ceaușescu a fost abandonat de o parte a armatei și a partidului, iar populația l-a răsturnat”, explică sursa. În Iran, Israelul ar miza pe „o combinație între revoltă populară și revolte ale minorităților etnice”.

În ceea ce privește extinderea conflictului, Israelul se așteaptă la implicarea Hezbollah – care ar fi lansat deja atacuri „mai degrabă simbolice”, potrivit sursei israeliene, asupra bazelor britanice din Cipru – dar și la acțiuni ale rebelilor houthi.

IRAN

La Teheran, conducerea pare să încerce o ușoară temperare a discursului. Președintele iranian Massoud Pezeshkian a declarat că Iranul ar putea înceta atacurile asupra statelor arabe vecine.

Principala temere a regimului rămâne însă stimularea revoltelor minorităților etnice din interiorul țării.

„Președintele american a discutat telefonic cu lideri kurzi din Irak, cu scopul ca grupuri armate sau paramilitare să pătrundă în Iran”, afirmă o sursă apropiată regimului iranian. „Statele Unite și Israelul vor ca oamenii să iasă în stradă. Dar Iranul a rămas unit atâția ani datorită patriotismului iranienilor.”

În discuție apar inevitabil protestele masive din ianuarie anul trecut.

„Protestele nu sunt ceva neobișnuit în Iran. Diferența este că atunci s-a pregătit terenul pentru intervenția americano-israeliană de astăzi”, susține sursa. „Agenți americani și israelieni ar fi acționat în interiorul Iranului și ar fi coordonat protestele. În unele locuri, manifestanții ar fi fost chiar înarmați pentru a trage asupra forțelor de securitate.”

Potrivit acesteia, planul ar fi fost declanșarea unui război civil. „După ce protestele nu au dus la căderea regimului, a urmat războiul. SUA și Israelul vor dezmembrarea Iranului și aruncarea țării în haos. Cred că pot distruge o civilizație de 5.000 de ani.”

Sursa iraniană susține că războiul se va încheia doar atunci când Washingtonul va renunța. „Trump a intrat într-o mlaștină în Iran și va fi nevoit să se retragă. Iranul nu va fi învins.”

Totuși, iranieni aflați în interiorul țării spun că mulți cetățeni ar accepta renunțarea la programul nuclear dacă aceasta ar duce la încetarea războiului și ridicarea sancțiunilor.

Aceleași surse descriu o capitală aproape paralizată. „Americanii și israelienii lovesc case și cartiere locuite. Teheranul s-a golit. Cei care pot pleacă spre casele de vacanță de la Marea Caspică, unde este liniște pentru că nu există baze militare sau fabrici care să devină ținte.”