search
Miercuri, 11 Martie 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zilei

Războiul care ar putea schimba Iranul: scenariul inspirat din căderea lui Ceaușescu

0
Război în Orientul Mijlociu
0
Publicat:

Surse israeliene și iraniene explică modul în care fiecare tabără își definește obiectivele în actualul conflict. Israelul are în minte pentru Iran un „scenariu de tip România 1989”, când Ceaușescu a fost abandonat de o parte a armatei și a partidului și a fost răsturnat de popor, scrie cotidianul grec To Vima.

Proteste în Iran/FOTO:X
Proteste în Iran/FOTO:X

Surse israeliene și iraniene explică cum vede fiecare tabără obiectivele actualului război. În timp ce Israelul speră într-o slăbire decisivă a capacităților nucleare iraniene și eventual într-o schimbare politică internă, la Teheran domină convingerea că Statele Unite și Israelul încearcă să provoace haosul și dezmembrarea țării. În același timp, oficiali iranieni susțin că președintele american Donald Trump „a intrat într-o mlaștină” din care îi va fi greu să iasă.

ISRAEL

Pentru Israel, actualul conflict ar putea deveni confruntarea decisivă cu Iranul. „În aprilie și octombrie 2024, atacurile iraniene cu rachete și drone asupra Israelului au fost extrem de masive. În războiul de 12 zile din iunie 2025 au fost mai reduse, iar în conflictul de acum sunt și mai puțin intense”, afirmă o sursă israeliană familiarizată cu politica guvernului.

Potrivit acesteia, Israelul ar controla aproape complet spațiul aerian din vestul Iranului. „Nu există un calendar pentru finalul războiului”, spune sursa.

După confruntarea din iunie anul trecut, Iranul ar fi încercat să își protejeze și mai bine infrastructura strategică. „Teheranul a mutat programul nuclear și cel balistic și mai adânc în subteran, în zone unde nici bombele americane, nici cele israeliene nu pot ajunge. Pentru Israel, distrugerea acestor capacități este o chestiune existențială.”

În consecință, obiectivele principale ale Israelului ar fi împiedicarea Iranului să își ascundă programul nuclear în infrastructuri subterane inaccesibile și menținerea deschise a Strâmtorii Hormuz. Oficial, schimbarea regimului de la Teheran nu este un scop direct al războiului.

Totuși, Israelul încearcă să creeze condițiile pentru o revoltă internă. „Scopul este ca poporul iranian să își răstoarne conducerea. Nu susținem că putem face noi asta”, afirmă sursa.

Problema majoră este însă lipsa unei opoziții organizate, capabile să preia puterea imediat după un eventual colaps al regimului.

De aceea, în scenariile analizate apare frecvent modelul românesc din 1989. „Ceaușescu a fost abandonat de o parte a armatei și a partidului, iar populația l-a răsturnat”, explică sursa. În Iran, Israelul ar miza pe „o combinație între revoltă populară și revolte ale minorităților etnice”.

În ceea ce privește extinderea conflictului, Israelul se așteaptă la implicarea Hezbollah – care ar fi lansat deja atacuri „mai degrabă simbolice”, potrivit sursei israeliene, asupra bazelor britanice din Cipru – dar și la acțiuni ale rebelilor houthi.

IRAN

La Teheran, conducerea pare să încerce o ușoară temperare a discursului. Președintele iranian Massoud Pezeshkian a declarat că Iranul ar putea înceta atacurile asupra statelor arabe vecine.

Principala temere a regimului rămâne însă stimularea revoltelor minorităților etnice din interiorul țării.

„Președintele american a discutat telefonic cu lideri kurzi din Irak, cu scopul ca grupuri armate sau paramilitare să pătrundă în Iran”, afirmă o sursă apropiată regimului iranian. „Statele Unite și Israelul vor ca oamenii să iasă în stradă. Dar Iranul a rămas unit atâția ani datorită patriotismului iranienilor.”

În discuție apar inevitabil protestele masive din ianuarie anul trecut.

„Protestele nu sunt ceva neobișnuit în Iran. Diferența este că atunci s-a pregătit terenul pentru intervenția americano-israeliană de astăzi”, susține sursa. „Agenți americani și israelieni ar fi acționat în interiorul Iranului și ar fi coordonat protestele. În unele locuri, manifestanții ar fi fost chiar înarmați pentru a trage asupra forțelor de securitate.”

Potrivit acesteia, planul ar fi fost declanșarea unui război civil. „După ce protestele nu au dus la căderea regimului, a urmat războiul. SUA și Israelul vor dezmembrarea Iranului și aruncarea țării în haos. Cred că pot distruge o civilizație de 5.000 de ani.”

Sursa iraniană susține că războiul se va încheia doar atunci când Washingtonul va renunța. „Trump a intrat într-o mlaștină în Iran și va fi nevoit să se retragă. Iranul nu va fi învins.”

Totuși, iranieni aflați în interiorul țării spun că mulți cetățeni ar accepta renunțarea la programul nuclear dacă aceasta ar duce la încetarea războiului și ridicarea sancțiunilor.

Aceleași surse descriu o capitală aproape paralizată. „Americanii și israelienii lovesc case și cartiere locuite. Teheranul s-a golit. Cei care pot pleacă spre casele de vacanță de la Marea Caspică, unde este liniște pentru că nu există baze militare sau fabrici care să devină ținte.”

În lume

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Prima reacție a Casei Albe după ce Washington Post a scris că Moscova a dat informații Iranului în legătură cu loviturile americane
digi24.ro
image
Ellie Goulding a devenit mamă pentru a doua oară. Momente inedite din perioada sarcinii | GALERIE FOTO
stirileprotv.ro
image
Cea mai mare reducere din LIDL. Produsul de post care costă doar 1.49 lei, începând de mâine
gandul.ro
image
România trebuie să taie 18 miliarde de lei din deficit. Bolojan explică cele cinci provocări
mediafax.ro
image
Președintele FIFA a făcut anunțul cu privire la participarea Iranului la Cupa Mondială! „Am vorbit cu Donald Trump”
fanatik.ro
image
Reacția lui Bolojan după ce Avocatul Poporului susținut de PSD a atacat la CCR OUG-ul care permite tăieri în administrație
libertatea.ro
image
Comandor (r) Mateiu: Dacă SUA vor ataca Iranul de pe teritoriul României, devenim cobeligeranți
digi24.ro
image
„Ești om în toată firea, cum umblai fără carnet?”. Răspunsul surprinzător al fostului fotbalist încarcerat pentru condus repetat fără permis
gsp.ro
image
Acuzată de trădare, a primit azil în Australia. Acum s-a răzgândit și le-a spus iranienilor unde se află refugiatele
digisport.ro
image
Locul din Iran pe care Garda Revoluționară îl păzește cel mai bine și pe care SUA vizează să îl captureze. Ce se află pe 'Insula Interzisă'
stiripesurse.ro
image
Un bărbat din SUA urmează să fie executat deși nu a ucis niciodată pe nimeni
antena3.ro
image
Economiştii explică de ce s-au scumpit carburanţii, deşi marfa este din stocuri
observatornews.ro
image
Vortex polar. Ninge 5 zile la rând în România, începând de săptămâna viitoare. Care sunt orașele afectate
cancan.ro
image
Casa de Pensii, anunț pentru pensionarii care iau joi pensia pe card: Am transferat banii. Când ajung în cont?
newsweek.ro
image
FOTO. Diana Munteanu, imagine hot în costum de baie, la 47 de ani
prosport.ro
image
Inteligența Artificială, pe post de „detectiv”. Ce spune cel mai cunoscut psiholog criminalist român despre folosirea ei în anchete EXCLUSIV
playtech.ro
image
Gigi Becali are 5 jucători favoriți la FCSB. „Voiam să știu dacă Rădoi îi are în schemă”. Exclusiv
fanatik.ro
image
UE somează România, la pachet cu alte țări europene, să își modernizeze rețelele electrice. Ce trebuie să facem urgent pentru a evita pierderi de zeci de miliarde de euro
ziare.com
image
Gata! Donald Trump a luat decizia finală pentru Iran: "Îi mulțumesc sincer președintelui SUA"
digisport.ro
image
Criza energetică provocată de războiul din Orientul Mijlociu, lecție dură pentru UE. Ursula von der Leyen recunoaște: Renunțarea la energia nucleară a fost o greșeală strategică
stiripesurse.ro
image
A ieșit la iveală rezultatul autopsiei băiețelului de un an și nouă luni care s-a stins la spitalul de copii din Iași. Ce i-a adus sfârșitul
kanald.ro
image
Bugetul pe 2026 aduce bani în plus pentru unii pensionari. Cine poate primi până la 1.000 de lei, deși pensiile rămân înghețate
wowbiz.ro
image
El e pilotul care s-a înecat după ce a sărit într-un bazin cu apă ca să salveze un câine. Octavian avea doar 30 de ani și era căsătorit. Colegii sunt sfâșiați de durere!
romaniatv.net
image
Pilot militar mort într-o bază militară din România. MApN: „Cerul aviaţiei româneşti a pierdut un pilot extraordinar cu un suflet imens”
mediaflux.ro
image
„Ești om în toată firea, cum umblai fără carnet?”. Răspunsul surprinzător al fostului fotbalist încarcerat pentru condus repetat fără permis
gsp.ro
image
Daciana Sârbu vorbește deschis despre relația cu Alex Ghionea, iubitul cu 22 de ani mai tânăr: „Mi-am asumat mereu că voi fi judecată” VIDEO
actualitate.net
image
Prima soție a lui Călin Georgescu rupe tăcerea, după 20 de ani de la divorț. Daniela a avut o căsnicie de calvar. Candidatul la prezidențiale își bătea soția: „Devine periculos să spun ceva”
actualitate.net
image
„Supa penicilină”, preparatul care îți întărește sistemul imunitar. Italienii o adoră!
click.ro
image
„Cea mai frumoasă fată din lume” a fost cerută în căsătorie. Cum arată și cât valorează inelul de logodnă primit de Thylane Blondeau. FOTO
click.ro
image
„Prost am fost la 18 ani!” Cine câștigă mai bine în România: cei cu studii superioare sau cei fără?
click.ro
Prințesa Eugenie a fost adusă de tatăl ei, Prințul Andrew, la capela St George jpeg
Prințesa Eugenie, ridiculizată în online după ce, ”în sfârșit, a făcut ceea ce trebuia”. Fiica lui Andrew a sfidat prea mult publicul cu această funcție
okmagazine.ro
solar system planet collage (1) jpg
Pe cine favorizează Jupiter după 10 martie? Cele 4 zodii cărora li se deschid multe uși
clickpentrufemei.ro
manuscris jpg
Descoperire spectaculoasă: un manuscris al lui Arhimede ascuns sub o pictură modernă
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Vacanță ca în filme pentru Corina Caragea. Țara care a lăsat‑o fără cuvinte: „Este de neimaginat”
image
„Supa penicilină”, preparatul care îți întărește sistemul imunitar. Italienii o adoră!

OK! Magazine

image
Fiica lui Andrew a sfidat prea mult publicul! Prințesa Eugenie, ridiculizată în online după ce, ”în sfârșit, a făcut ceea ce trebuia”

Click! Pentru femei

image
Pe cine favorizează Jupiter după 10 martie? Cele 4 zodii cărora li se deschid multe uși

Click! Sănătate

image
Aceasta este culoarea preferată a psihopaţilor!