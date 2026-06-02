Liberalii cer partidelor parlamentare să fie responsabile în adoptarea de urgență a legislației privind PNRR

Partidul Național Liberal solicită responsabilitate parlamentară din partea tuturor partidelor și grupurilor parlamentare pentru adoptarea legislației necesare privind PNRR.

PNL susține că România are în față un calendar foarte strâns pentru a finaliza legile la care s-a angajat prin PNRR, iar nerespectarea acestui calendar va duce la penalizări și pierderi de fonduri de către țara noastră.

Din acest motiv, liberalii cer partidelor parlamentare să fie responsabile în această perioadă, pentru adoptarea legilor restante.

”Avem înaintea noastră mai puțin de o lună de zile din actuala sesiune parlamentară și e nevoie de o mobilizare importantă pentru ca cele aproape 50 de acte normative necesare să fie votate în Parlament. În scopul evitării unui scenariu negativ pentru România, PNL solicită responsabilitate și prioritizare parlamentară pentru adoptarea rapidă a tuturor legilor restante legate de PNRR. În condițiile imposibilității legale a adoptării ordonanțelor de urgență de către guvernul în funcție, parlamentarii liberali sunt gata să depună inițiativele legislative necesare, iar o procedură parlamentară accelerată, agreată de o majoritate a parlamentarilor, poate conduce la rezultatele dorite”, potrivit unui comunicat de presă al PNL.

Liberalii cer în special PSD să-și respecte promisiunea de a susține și vota toate actele normative necesare, astfel încât România să nu fie penalizată și să nu piardă fonduri PNRR.