Furie în Japonia, după ce un raport dezvăluie că mii de oameni, printre care și copii, au fost sterilizați cu forța

Între 1948 și 1996, aproximativ 16.500 de persoane au fost operate fără consimțământul lor, în conformitate cu o lege de eugenie, declanșând o lungă campanie de despăgubiri.

Militanții din Japonia au reacționat cu furie la un raport guvernamental care arată că printre miile de persoane care au fost sterilizate cu forța în temeiul unei legi eugenice care a fost abrogată abia în anii 1990 se numără și copii de doar nouă ani, potrivit theguardian.com.

Raportul de 1.400 de pagini, prezentat parlamentului în această săptămână, detaliază modul în care, între 1948 și 1996, aproximativ 16.500 de persoane au fost operate fără consimțământul lor, în conformitate cu această lege, care urmărea "să prevină nașterea de descendenți de calitate slabă ... și să protejeze viața și sănătatea mamei". Cele mai multe dintre victime erau femei.

Alte 8.000 de persoane și-au dat consimțământul - aproape sigur sub presiune - în timp ce aproape 60.000 de femei au avortat din cauza unor boli ereditare.

Cei doi copii de nouă ani care au fost sterilizați erau un băiat și o fată, se arată în raport.

Campania îndelungată a victimelor pentru obținerea de despăgubiri a evidențiat relele tratamente aplicate de statul japonez persoanelor cu handicap și afecțiuni cronice în perioada de după cel de-al doilea război mondial.

În 2019, parlamentarii au adoptat o lege care oferea fiecărei victime o compensație guvernamentală de 3,2 milioane de yeni (22.800 de dolari) - o sumă despre care militanții au spus că nu reflectă suferința pe care au trăit-o victimele. Termenul limită de solicitare a plății urmează să expire în aprilie 2024, dar până în prezent doar 1.049 au primit suma, potrivit rapoartelor mass-media.

Victimele programului de sterilizare au făcut campanie timp de decenii pentru a obține despăgubiri financiare și recunoașterea chinurilor fizice și psihice pe care le-au îndurat.

Până în prezent, patru instanțe au acordat despăgubiri victimelor, însă altele au dat dreptate guvernului, afirmând că termenul de prescripție de 20 de ani a expirat. Avocații au argumentat că victimele au aflat prea târziu despre natura operației lor pentru a respecta termenul legal pentru a cere despăgubiri.

Germania și Suedia au avut măsuri similare, dar de atunci și-au cerut scuze victimelor și au oferit despăgubiri. Legile din ambele țări au fost abrogate cu zeci de ani înainte de cele din Japonia.

La începutul acestei luni, o instanță supremă a respins cererile de despăgubiri din partea a două femei, printre care Junko Iizuka, care avea 16 ani când a fost dusă la o clinică din nord-estul Japoniei și obligată să facă o operație misterioasă care, după cum a descoperit ulterior, o va împiedica să aibă vreodată copii.

"Operația eugenică m-a privat de toate visele mele modeste de a avea o căsnicie fericită și copii", a declarat Iizuka, în vârstă de 77 de ani, reporterilor în această săptămână.

Iizuka, care poartă un pseudonim și își ascunde fața cu o pălărie și o mască în public, a spus că operația i-a distrus cele mai importante relații.

"Imediat ce i-am spus soțului meu, în care aveam încredere, că am fost operată și că nu pot avea copii, m-a părăsit și a cerut divorțul", a spus ea. "M-am îmbolnăvit psihic și nu am mai putut lucra. Am fost diagnosticată cu tulburare de stres post-traumatic. Operația eugenică mi-a dat viața peste cap."

După publicarea raportului, secretarul șef al cabinetului, Hirokazu Matsuno, a declarat că guvernul "reflectează sincer și își cere scuze profund" pentru "durerea imensă" pe care au suferit-o victimele prin sterilizarea forțată.

Raportul notează că sterilizarea în temeiul defunctei legi a eugeniei - care permitea autorităților să efectueze această procedură asupra persoanelor cu dizabilități intelectuale, boli mintale sau tulburări ereditare pentru a preveni nașterea unor copii "inferiori" - era o cerință pentru admiterea în unele centre de asistență socială sau pentru căsătorie.

Koji Niisato, un avocat care reprezintă victimele, a lăudat raportul pentru că a dezvăluit întreaga oroare a sterilizării forțate, dar a declarat că acesta lasă întrebări importante fără răspuns. "Raportul nu a dezvăluit de ce a fost creată legea, de ce a fost nevoie de 48 de ani pentru a o modifica sau de ce victimele nu au fost niciodată despăgubite", a declarat Niisato, potrivit agenției de știri Kyodo.

Iizuka, care va face apel împotriva hotărârii în cazul său de despăgubire, a declarat că încă suferă de traume la mai bine de șase decenii după ce a fost sterilizată fără consimțământul său.

"Eu și celelalte victime îmbătrânim, iar unele au murit", a spus ea. "Sunt bolnavă și deseori trebuie să merg la spital. Dar nu trebuie să permitem ca răul care ne-a fost provocat să rămână ascuns în întuneric."