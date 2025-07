Baronul drogurilor, acuzat de crime violente și trafic de cocaină, va fi judecat în Statele Unite. Este primul ecuadorian extrădat după reintroducerea acestei proceduri în 2024.

Jose Adolfo Macias, cunoscut sub porecla „Fito”, cel mai cunoscut traficant de droguri din Ecuador, a fost extrădat duminică în Statele Unite. Autoritățile penitenciare ecuadoriene au confirmat că extrădarea a avut loc la scurt timp după ce acesta a fost capturat, la sfârșitul lunii iunie, după un an și jumătate de fugă.

„Un lider nemilos”

În aprilie, Parchetul american l-a acuzat pe Fito de trafic de cocaină și de arme. Procurorul districtual din Brooklyn, John Durham, l-a descris atunci drept „un lider nemilos și un traficant de droguri prolific pentru o violentă organizație criminală transnațională”.

Autoritatea penitenciară ecuadoriană (SNAI) a transmis într-un comunicat că baronul drogurilor „a părăsit Centrul de Detenție La Roca”, o unitate păzită de poliție și militari, „în cadrul unui proces de extrădare”, relatează Agerpres.

Decizia de a fi extrădat a fost luată de Fito în timpul unei audieri prin videoconferință, desfășurată recent din celula sa dintr-o închisoare de maximă securitate.

Prima extrădare după referendumul din 2024

Jose Adolfo Macias devine astfel primul cetățean ecuadorian extrădat în Statele Unite după ce Ecuadorul a restabilit oficial această procedură în urma referendumului din 2024. Măsura a fost susținută de președintele Daniel Noboa ca parte a strategiei sale de combatere a crimei organizate.

„Îl trimitem cu mare plăcere să se confrunte cu legea americană”, a declarat Noboa într-un interviu pentru CNN.

Un periculos fugar, acuzat de omor și trafic internațional

Fito a fost liderul bandei Choneros, una dintre cele mai violente grupări din Ecuador, cu o influență semnificativă asupra traficului de cocaină. El a evadat în ianuarie 2024 din penitenciarul Guayaquil, unde ispășea o pedeapsă de 34 de ani pentru crimă organizată, trafic de droguri și omor.

De asemenea, autoritățile l-au legat de asasinarea lui Fernando Villavicencio, unul dintre principalii candidați la alegerile prezidențiale ecuadoriene din august 2023.