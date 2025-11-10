Video Explozie la o stație de metrou din New Delhi: nivelul de alertă a fost ridicat la cel mai înalt nivel de către autorități

O explozie puternică a avut loc luni, 10 noiembrie, la intrarea unei stații de metrou din New Delhi, capitala Indiei. În prezent, autoritățile nu au comunicat numărul persoanelor afectate.

Potrivit agenției ANI, deflagrația a provocat incendierea a trei sau patru vehicule aflate în apropiere. Unele surse media susțin că este posibil să existe victime.

Ca urmare a incidentului, autoritățile au ridicat nivelul de alertă la maxim în întregul oraș.

La fața locului au sosit oficiali de rang înalt ai poliției și pompierilor pentru a coordona intervenția și operațiunile de salvare.

Serviciul de pompieri din Delhi (DFS) a precizat că au fost mobilizate șapte autospeciale pentru stingerea incendiilor și gestionarea situației.

Zona afectată a fost izolată.