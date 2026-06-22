search
Luni, 22 Iunie 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Campionatul Mondial ⚽Război în UcrainaIstoria zilei

Video Explozie la cel mai mare centru de gaze naturale lichefiate din lume. Zeci de răniți, iar 18 persoane sunt date dispărute

0
0
Publicat:
Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Google Discover Urmărește-ne pe Discover

O explozie a avut loc duminică, 21 iunie,  în zona industrială Ras Laffan din Qatar, unde se află cel mai mare centru de gaze naturale lichefiate (GNL) din lume. În urma incidentului, zeci de persoane au fost rănite și 18 sunt date dispărute.

Zona industrială Ras Laffan din Qatar FOTO: X
Zona industrială Ras Laffan din Qatar FOTO: X

„O explozie de origine internă s-a produs în urma unui incident tehnic într-o uzină din zona industrială Ras Laffan”, a indicat Ministerul de Interne de la Doha într-un prim comunicat, potrivit Agerpres.

„Echipele apărării civile au intervenit pentru a gestiona incidentul”, adăugase textul, în timp ce jurnaliştii ai AFP la Doha au auzit explozia.

În total, 54 de persoane au fost rănite în incidentul care a avut loc într-o uzină din oraşul industrial Ras Laffan”, a scris ulterior ministerul pe X, precizând că sunt în curs de desfăşurare căutările pentru găsirea a „18 persoane dispărute”.

Compania de stat QatarEnergy a anunțat că, „în timpul punerii în funcțiune a operațiunilor din Orașul Industrial Ras Laffan, a avut loc un incident operațional care a provocat o explozie și un incendiu la instalația locală de alimentare cu gaze Barzan, în seara zilei de duminică, 21 iunie 2026.”

„Echipele de intervenție au fost mobilizate imediat pentru a limita incendiul, care în prezent este sub control. QatarEnergy va continua să comunice informațiile disponibile pe măsură ce acestea vor apărea.”

Emiratul din Golf a fost nevoit să îşi întrerupă producţia de gaz pe 2 martie după ce centrul de gaze naturale lichefiate a suferit daune importante în urma loviturilor repetate ale Iranului, ca represalii la atacurile israeliano-americane asupra propriilor instalaţii.

Unul dintre atacuri a vizat un rezervor cu apă, la o centrală electrică, la Mesaieed, în sudul Qatarului, precizează ministerul.

Celălalt a vizat o instalaţie electrică operată de Qatar Energy în oraşul industrial Ras Laffan, potrivit aceleiaşi surse.

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Planta aromatică asociată cu îmbunătățirea memoriei și reducerea stresului. Specialiștii explică beneficiile multiple pentru organism
digi24.ro
image
VIDEO. Momentul în care o mașină cade în gol într-o râpă pe Transfăgărășan. Șoferița ar fi oprit pentru un selfie
stirileprotv.ro
image
Mercosur, oportunitate sau calamitate pentru agricultura românească? Un celebru analist economic explică pentru Gândul cum poate câștiga România de pe urma controversatului acord
gandul.ro
image
Cotroceniul RUPE tăcerea după fotografia controversată de la Bruxelles
mediafax.ro
image
Cristi Borcea, multimilionar încă de pe vremea lui Ceaușescu. Dezvăluri incredibile ale lui Mitică Dragomir: „Avea trei metri cubi de bancnote!”
fanatik.ro
image
Premierul desemnat Adrian Veștea a depus la Parlament lista cu membrii guvernului. Nume supriză pe listă / Când va avea loc votul de investitură
libertatea.ro
image
Cum a ajuns limbajul secret al prizonierilor din lagărele sovietice să fie vorbit astăzi de milioane de oameni pe internet
digi24.ro
image
I-au ridicat Rolls-ul lui Mirel Rădoi » Imaginile cu mașina de 700.000 de euro s-au viralizat: „Îmi pare rău, băietu'!”
gsp.ro
image
Diana Munteanu a mers "all-in" pe cotă 18.00 la Cupa Mondială și a făcut pariu cu Dan Alexa: "Dacă nu iese, fac asta la TV"
digisport.ro
image
Meryl Streep împlinește 77 de ani. Povestea celei mai premiate și apreciate actrițe de la Hollywood
click.ro
image
Maria și mama ei și-au construit o casă de 70 mp din 8.000 de sticle găsite pe stradă. Interiorul este spectaculos
antena3.ro
image
Bucureştiul prinde viaţă în weekend: cinci evenimente de neratat
zf.ro
image
Zi caniculară în România. Oraşele care s-au topit la 38-40 de grade
observatornews.ro
image
DOLIU în lumea sportului! Alex, fiul legendarului fotbalist, a murit la doar 38 de ani 😢
cancan.ro
image
Modificare la pensii: De la 1 iulie crește vârsta de pensionare. Milioane de români, afectați direct
newsweek.ro
image
FOTO. Iuliana Pepene, imagini spectaculoase la Mykonos! Prezentatoarea a atras privirile
prosport.ro
image
Trucul simplu care face hainele să miroasă frumos săptămâni întregi. Ce să pui în dulap
playtech.ro
image
Un român, pe locul 2 în istoria Cupei Mondiale! Care e capitolul la care legenda din Generația de Aur depășește nume uriașe din istoria fotbalului
fanatik.ro
image
Un român a aflat cât costă să ia un taxi Bolt până în Grecia. Ajunge la destinație în 10 ore
ziare.com
image
Ungurii, după ce Istvan Kovacs a arbitrat meciul 1.000 la Cupa Mondială: "Oficial este român"
digisport.ro
image
Denisa Filcea și Flick au făcut planul pentru vacanța verii. Vor petrece o lună în trei destinații spectaculoase: „Am ales să vedem locuri noi”
click.ro
image
EXCLUSIV Un fost președinte PNL susține intrarea partidului în opoziție: „Soluția cea mai bună”
cotidianul.ro
image
Premierul desemnat Adrian Veştea, anunţ surpriză duminică la miezul nopţii
romaniatv.net
image
Horoscop 22 iunie. Ziua în care se încheie mai multe capitole importante pentru nativi
mediaflux.ro
image
Apariție incendiară! Cea mai frumoasă fotbalistă din România a făcut senzație pe plajă
gsp.ro
image
Cine este Răzvan, fostul SPP-ist care moștenește vila de 3 milioane de euro a lui Ion Iliescu din Primăverii
actualitate.net
image
Micii românești, printre delicatesele pregătite de chefi cu stele Michelin la festivalul Meat & Fire din Barcelona
actualitate.net
image
O bucureșteancă a vrut să ajungă cu Bolt din București până în Grecia. Cât i-a cerut aplicația pentru cursă
click.ro
image
Cătălin Măruță, întâmplare neașteptată în Sibiu. Ce s-a întâmplat când a vrut să își comande micul dejun
click.ro
image
Țara vecină în care o casă se vinde sub 30.000 de euro: „85 de metri pătrați plus anexe. Teren de 18 ari”
click.ro
Kate William Charles GettyImages 2265161216 jpg
În așteptarea „fiului risipitor” Harry, Regele Charles i-ar fi promis un lucru care-l înfurie la culme pe Prințul William
okmagazine.ro
2392286 jpg
Horoscop pentru final de iunie. Cine câștigă, cine pierde și cine își schimbă viața?
clickpentrufemei.ro
Monede de aur și bijuterii recuperate de pe epava navei Dom van Keulen (© British Museum)
Misterul epavei din secolul al XVII-lea, care conținea 400 de monede de aur, rezolvat în sfârșit după 30 de ani
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Moment surpriză pentru Andreea Popescu în taxi. Ce gest a făcut șoferul: „Poate vă dați jos, că nu știu ce fac”
image
O bucureșteancă a vrut să ajungă cu Bolt din București până în Grecia. Cât i-a cerut aplicația pentru cursă

OK! Magazine

image
Cea mai influentă amantă a Regelui Charles al II-lea a rămas în istorie nu pentru scandaluri. Altceva i-a fascinat pe toți

Click! Pentru femei

image
Solstițiul de vară din 21 iunie 2026 și deciziile care îți pot influența următoarele luni

Click! Sănătate

image
Eşti la a doua căsnicie? Iată ce este bine să ştii!