Video Explozie la cel mai mare centru de gaze naturale lichefiate din lume. Zeci de răniți, iar 18 persoane sunt date dispărute

O explozie a avut loc duminică, 21 iunie, în zona industrială Ras Laffan din Qatar, unde se află cel mai mare centru de gaze naturale lichefiate (GNL) din lume. În urma incidentului, zeci de persoane au fost rănite și 18 sunt date dispărute.

„O explozie de origine internă s-a produs în urma unui incident tehnic într-o uzină din zona industrială Ras Laffan”, a indicat Ministerul de Interne de la Doha într-un prim comunicat, potrivit Agerpres.

„Echipele apărării civile au intervenit pentru a gestiona incidentul”, adăugase textul, în timp ce jurnaliştii ai AFP la Doha au auzit explozia.

„În total, 54 de persoane au fost rănite în incidentul care a avut loc într-o uzină din oraşul industrial Ras Laffan”, a scris ulterior ministerul pe X, precizând că sunt în curs de desfăşurare căutările pentru găsirea a „18 persoane dispărute”.

Compania de stat QatarEnergy a anunțat că, „în timpul punerii în funcțiune a operațiunilor din Orașul Industrial Ras Laffan, a avut loc un incident operațional care a provocat o explozie și un incendiu la instalația locală de alimentare cu gaze Barzan, în seara zilei de duminică, 21 iunie 2026.”

„Echipele de intervenție au fost mobilizate imediat pentru a limita incendiul, care în prezent este sub control. QatarEnergy va continua să comunice informațiile disponibile pe măsură ce acestea vor apărea.”

Emiratul din Golf a fost nevoit să îşi întrerupă producţia de gaz pe 2 martie după ce centrul de gaze naturale lichefiate a suferit daune importante în urma loviturilor repetate ale Iranului, ca represalii la atacurile israeliano-americane asupra propriilor instalaţii.

Unul dintre atacuri a vizat un rezervor cu apă, la o centrală electrică, la Mesaieed, în sudul Qatarului, precizează ministerul.

Celălalt a vizat o instalaţie electrică operată de Qatar Energy în oraşul industrial Ras Laffan, potrivit aceleiaşi surse.