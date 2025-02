Modelul argentinian al dereglementării guvernamentale, inspirație pentru noul departament al lui Musk. Ce au în comun

În Argentina, se numește Ministerul Dereglementării și Transformării Statului și scopul său este să elimine sute de departamente și să reducă birocrația. În SUA, se numește Departamentul Eficienței guvernamentale și este condus de antreprenorul american Elon Musk. Modelul argentinian este în lucru de peste un an și poate servi drept oglindă pentru cel american, deși țările nu sunt comparabile, relatează El Pais.

Ministerul argentinian își are sediul într-o clădire în stil Art Deco din anii 1930, cu podele de marmură și scări decorate cu bronz. A fost construită în 1936 pentru a fi sediul companiei petroliere Shell și se află la doar câteva străzi de Casa Rosada, unde se află biroul oficial al președintelui. Are aura de „putere a Argentinei” pe care președintele, Javier Milei, a promis să o restabilească. Totuși, în anul în care a fost ridicată, modelul de tip agro-export pe care Milei îl promovează astăzi era deja pe moarte. Și în curând peronismul avea să ajungă la putere și, odată cu el, tot ceea ce Milei consideră greșit în țara sa: ceea ce el numește „decadența populistă” și „statul opresiv”.

Circa o sută de oficiali lucrează zi de zi la modalități prin care guvernul poate fi făcut mai suplu, dar și pentru a elimina birocrația care îngreunează „funcționarea companiilor”. De circa un an, echipa lui Milei de la Ministerul Dereglementării și Transformării Statului a închis deja 250 de direcții, secretariate și subsecretariate naționale și a lăsat 40.000 de angajați guvernamentali fără locuri de muncă. Sute de legi, decrete și ordonanțe au fost, de asemenea, eliminate.

Noul președinte al Statelor Unite, Donald Trump, a analizat îndeaproape activitatea omologului său argentinian. Inspirat sau nu de prietenul său din America de Sud, i-a ordonat miliardarului Elon Musk să conducă un Departament de Eficiență Guvernamentală (DOGE). DOGE are birouri la Casa Albă și scopul său declarat este de a destructura birocrația, a înlătura reglementările excesive, a reduce cheltuielile inutile și a restructura agențiile federale.

Modelul argentinian

Modelul argentinian promite, de asemenea, să reducă cheltuielile. La cârmă se află Federico Sturzenegger, un universitar care a avut parte de o perioadă dificilă ca șef al Băncii Centrale în timpul președinției lui Mauricio Macri (2015-2019). Milei îl consideră un „colos” și când a venit la putere, i-a cerut ajutorul, mai întâi în calitate de consilier și apoi de ministru. Secundul său este Maximiliano Fariña, un tânăr economist specializat în comerț internațional. „Există schimburi”, recunoaște acesta din urmă când este întrebat despre „inspirația” vădită pe care DOGE o găsește în ministerul argentinian. „Statele Unite vor iniția o transformare, iar Javier [Milei] este reprezentantul internațional al acestui mesaj. Dar nu știu dacă termenul corect este „consiliere”. Suntem disponibili să împărtășim experiența și ideile noastre cu orice minister sau țară care solicită acest lucru”, spune el.

Elon Musk a declarat că plănuiește să taie cheltuielile federale cu aproximativ 2 trilioane de dolari, aproximativ 30% din bugetul federal. În acest scop, el a anticipat măsuri care includ reducerea subvențiilor pentru „grupuri progresiste”, precum Planificare Familială, care oferă servicii de avort, precum și demiterea oficialilor responsabili cu aplicarea reglementărilor privind schimbările climatice. Trump, la rândul său, consideră DOGE „Proiectul Manhattan al timpului nostru" și, în prima sa zi de mandat, a implementat una dintre recomandările asupra cărora a insistat Musk: să le ceară angajaților guvernamentali să se prezinte la birou, o măsură despre care e de așteaptat să ducă la un „val de demisii”.

Modelul argentinian este în lucru de peste un an și poate servi drept oglindă pentru cel american, chiar dacă țările nu sunt nicidecum comparabile. Economistul Hernán Letcher, director al Centrului pentru Economie Politică din Argentina, apreciază în acest sens că „ceea ce poate însemna dereglementare în Statele Unite este diferit decât în Argentina, întrucât Milei și Trump nu sunt la fel, nu au în vedere aceeași țară”. Președintele SUA, spune Lechter, „dorește fără îndoială să apere industria locală, în timp ce președintele argentinian nu are acest scop”. „Ceea ce intenționează Trump este ca companiile americane să facă bani", insistă el, și din acest motiv amenință că va impune tarife și că va închide granițele.

Modelul lui Milei se referă la un stat minimal care să elibereze resurse pentru sectorul privat. Dezbaterea privește limitele acestor tăieri. Milei să asigurări că țelul său este „să elimine statul din interior", chiar dacă asta ar însemna afectarea unor domenii precum sănătatea și educația. Fariña face aprecieri privind amploarea tăierilor: „Nu ne stabilim un obiectiv fără a cunoaște realitatea, nu este vorba să reducem de dragul de a reduce. Suntem într-un proces de revizuire zonă cu zonă, într-un continuum pe care l-am început în urmă cu câteva luni. Pe măsură ce avansăm, închidem agențiile și asta va dura. Fierăstrăul mai are un drum lung de parcurs”, spune viceministrul.

Dar fierăstrăul – Milei a făcut uneori campanie cu o astfel de unealtă pentru a convinge că dorește să abordeze agresiv sistemul – a lăsat deja mii de victime în urma sa, fără ca societatea să pară că le acordă prea multă atenție. Schimbarea de dispoziție este evidentă: în imaginația populară, a devenit un fapt că angajații guvernamentali își primesc salariul fără a face nimic și că statul împiedică oamenii să se dezvolte personal. „Aducem ceea ce societatea a cerut și își dorește: un stat mai mic care să nu intervină în viața lor”, spune Fariña.

Procesul de reducere a personalului ține mai degrabă de birocrație. „Primele luni le-am petrecut tăind din departamente care în mod clar nu aveau nicio noimă, sau unde erau angajați 2.000 de oameni și nu știai pentru ce sunt acolo. Acum începem ceea ce numim tăierea în profunzime, în care luăm zonă cu zonă pentru a revizui modul în care lucrează angajații”. Drept exemplu, el menționează birourile dedicate reglementării turismului: „Aveam un departament de agenții de turism, o agenție națională de control al agențiilor de turism și un departament de înregistrare a agențiilor de turism. Totul pentru o sarcină care este acum îndeplinită de companii private”.

Președinția argentiniană

Eliminarea reglementărilor, pe de altă parte, este ceva mai artizanală. „În prima etapă am creat o adresă de e-mail, aceeași folosită de ministru, și am rugat oamenii prin intermediul rețelelor de socializare să ne scrie despre acele reglementări care le îngreunează activitatea. Răspunsul a fost excelent”, explică Fariña. Când adresa de e-mail a ministrului a devenit insuficientă, a fost creată o platformă online. „În mai puțin de 15 zile am primit peste 8.000 de plângeri. O echipă de 40 de persoane, formată din economiști și avocați, preia aceste plângeri, le analizează cu inteligență artificială și se întâlnește cu fiecare dintre ministere pentru a-și da seama cum pot fi eliminate aceste bariere. Este un guvern mic în care avem aceeași viziune, astfel că abilitatea de rezolvare este rapidă. Sunt modificări de mică amploare care sunt rezolvate în 48 de ore, iar altele ample, cum ar fi regimul de navigație, care poate dura una sau două luni”, spune viceministrul.

Rămâne de văzut dacă Musk va adopta sau nu modelul argentinian. Pentru moment, Milei și Musk nu au făcut nimic pentru a-și ascunde prietenia și admirația reciprocă. Musk a fost anunțat de Trump ca șef al DOGE pe 12 noiembrie, la doar o săptămână după realegerea sa. În aceeași zi, Milei a confirmat că Musk poartă 1discuții cu Federico Sturzenegger pentru a-și face o idee cum să dereglementeze economia americană". Sturzenegger, ministrul dereglementării, este, totodată, un admirator al lui Musk, pe care îl descrie ca fiind un „personaj absolut extraordinar”. El se mândrește că Trump „a fost inspirat” de Javier Milei să înființeze DOGE.

Este un scenariu în care toată lumea pare să aibă ceva de câștigat. Musk, fondatorul și directorul Tesla, este interesat de marile rezerve de litiu ale Argentinei, un mineral folosit pentru bateriile mașinilor sale electrice. „Elon Musk m-a sunat și este extrem de interesat de litiu. Și guvernul Statelor Unite este, de asemenea, foarte interesat", a spus Milei în decembrie. Președintele a pus imediat în lumina reflectoarelor reglementările care, până acum, au împiedicat dezvoltarea activității miniere în Argentina.