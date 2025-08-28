Video Președintele Argentinei a fost atacat cu pietre în timpul campaniei electorale, pe fondul unui scandal de corupție

Președintele Argentinei, Javier Milei, a fost atacat cu pietre în timpul unei acțiuni de campanie desfășurate miercuri, 27 august, în apropiere de capitala Buenos Aires, de către manifestanți care protestau față de un scandal de corupție.

Liderul de extremă dreapta, care a fost evacuat rapid de garda sa de corp, nu a suferit răni după ce cortegiul său prezidențial a fost atacat, a scris purtătorul de cuvânt Manuel Adorni pe platforma X.

Milei, aflat în campanie pentru alegerile parțiale din octombrie, se afla în bena unei camionete și saluta susținătorii în orașul Lomas de Zamora, la 20 km sud de Buenos Aires, când protestatarii au început să arunce cu plante, pietre și sticle în vehiculul său, scrie The Guardian.

Mașina în care se aflau președintele și sora sa, Karina Milei, alături de alți oficiali, a părăsit imediat locul incidentului.

Ulterior, au izbucnit altercații între susținătorii și opozanții liderului libertarian.

Scandal de corupție cu sora președintelui

Încăierările au avut loc pe fondul unui scandal izbucnit în Argentina privind presupuse acte de corupție la agenția publică pentru dizabilități, scandal în care este implicată Karina Milei, sora președintelui, considerată extrem de influentă și apropiată de acesta.

„Milei a venit să provoace. Și, bineînțeles, a trebuit să plece, așa cum era normal”, a declarat Ramon, un pensionar care a preferat să nu-și dezvăluie numele de familie, descriind orașul Lomas de Zamora drept un bastion al opoziției.

Ariel Ferrari, expert în comunicare și susținător al președintelui, a spus că a venit să „apere ideile lui Javier Milei … pentru a elibera America Latină și întreaga lume de ideile socialiste, marxiste, care nu au funcționat niciodată”.

Cu doar câteva minute înainte, președintele vorbise despre scandalul declanșat după scurgerea unor înregistrări audio realizate de fostul șef al agenției pentru dizabilități, Diego Spagnuolo.

În acele înregistrări, care au dominat presa argentiniană în ultimele zile, Spagnuolo susține că sora președintelui, Karina Milei, a deturnat fonduri destinate persoanelor cu dizabilități.

Milei neagă acuzațiile

Miercuri, președintele Milei a rupt tăcerea pe marginea acestui scandal.

„Tot ceea ce spune [Spagnuolo] este o minciună”, le-a declarat el jurnaliștilor în Lomas de Zamora, înainte de izbucnirea protestelor, adăugând: „Îl vom acționa în instanță și vom demonstra că a mințit.”

Incidentul a evidențiat potențialul pericol pe care scandalul îl reprezintă pentru Milei în perspectiva alegerilor legislative.

Scrutinul va fi primul mare test electoral de la venirea sa la putere, în decembrie 2023, pe fondul promisiunii de a revigora economia șubredă a Argentinei.

Economistul libertarian, în vârstă de 54 de ani, a reușit să reducă inflația cronică și să genereze un excedent bugetar prin tăieri masive, inclusiv în domeniul serviciilor pentru persoanele cu dizabilități.