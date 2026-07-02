Video „Este un miracol”: Un bărbat a fost scos viu de sub dărâmături, la 8 zile după cutremurul din Venezuela

Sute de salvatori din șapte țări încearcă de trei zile să ajungă la un agent de securitate rămas blocat de opt zile sub dărâmăturile unei clădiri prăbușite în urma cutremurelor devastatoare din Venezuela. Bărbatul, găsit în viață în cabina sa de pază, a fost surprins de salvatori la mai puțin de un metru de echipele de intervenție, după opt zile petrecute sub ruine, în condiții extreme.

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Hernan Gil, agent de securitate în vârstă de 43 de ani, a rămas captiv în structura prăbușită din Catia La Mar, o localitate de coastă din statul La Guaira, una dintre cele mai afectate zone ale dezastrului produs pe 24 iunie.

Echipe de salvare din șapte țări, Venezuela, Chile, Statele Unite ale Americii, Portugalia, Costa Rica, El Salvador și Mexic, lucrează fără întrerupere de trei zile pentru a-l extrage de sub moloz.

Miercuri seară, salvatorii reușiseră să se apropie la mai puțin de un metru de locul în care se afla bărbatul. Pompierii chilieni au publicat imagini video în care acesta apare în interiorul cabinei de pază, întorcând capul spre cameră, cu ochiul drept rănit.

„Este cu adevărat un miracol”, a declarat pentru AFP soția sa, Gusbimar Gonzalez.

„Sunt complet uimită, pentru că este prima dată când văd atâtea țări unindu-se astfel pentru a salva o singură persoană”, a adăugat ea.

Potrivit autorităților, cele două cutremure care au lovit Venezuela au provocat peste 2.200 de morți și peste 11.000 de răniți, iar bilanțul continuă să crească.

Națiunile Unite estimează că aproximativ 50.000 de persoane sunt dispărute în urma dezastrului.

În statul La Guaira, zeci de clădiri au fost distruse complet, iar autoritățile au marcat multe dintre ele cu litera „D”, semn internațional care indică lipsa oricărei șanse de supraviețuitori.

Președintele interimar Delcy Rodríguez a decretat șapte zile de doliu național în memoria victimelor.