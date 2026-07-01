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Video „Ne simțim neputincioși”. Revolta localnicilor din Venezuela, blocați între morgi improvizate și intervenții haotice

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Venezuela se confruntă cu o criză umanitară majoră după cutremurele puternice din 24 iunie, cu magnitudini de 7,2 și 7,5, care au lovit statul La Guaira și zonele din jurul capitalei Caracas. Potrivit autorităților locale, bilanțul provizoriu indică 1.943 de morți, peste 10.500 de răniți și zeci de mii de persoane date dispărute, în timp ce operațiunile de salvare continuă într-un ritm dificil.

imagine de la cutremurele din venezuela, oameni langa ruine
Venezuela se confruntă cu o criză umanitară majoră. FOTO: AFP

La aproape o săptămână de la dezastru, imagini aeriene surprind sute de sicrie aliniate în portul La Guaira, transformat într-o morgă improvizată, în contextul în care spitalele au fost depășite de numărul victimelor.

Agenți criminaliști și familii îndurerate încearcă în continuare să identifice trupurile celor decedați, în timp ce în mai multe zone operațiunile de căutare continuă printre ruine, relatează CBS News.

Martori și supraviețuitori descriu o intervenție haotică în primele zile după cutremur. Locuitorii din La Guaira și Caracas afirmă că, în multe cazuri, civilii și echipele internaționale de salvare au fost cei care au reușit să scoată victimele dintre dărâmături, în timp ce autoritățile ar fi avut o reacție slab coordonată. În zonele afectate, traficul a fost blocat, spitalele au rămas fără resurse suficiente, iar echipamentele de intervenție au fost limitate.

„Ne-au abandonat. Ne simțim neputincioși. Ce am văzut a fost lipsă de organizare, lipsă de empatie, lipsă de tot”, a declarat o supraviețuitoare care își caută în continuare rudele dispărute, potrivit The Washington Post.

Critici similare vizează modul în care au fost gestionate primele 72 de ore după dezastru, interval considerat esențial pentru salvarea supraviețuitorilor. În mai multe cazuri, echipamentele grele au ajuns cu întârziere sau au fost direcționate preferențial către clădiri unde ar fi locuit persoane cu funcții sau conexiuni politice, potrivit relatărilor locale.

În unele situații, tensiunile dintre locuitori și operatorii utilajelor de intervenție au escaladat, oamenii încercând să împiedice retragerea echipamentelor din zonele afectate.

În aceste situații, intervențiile internaționale au devenit esențiale. Echipe specializate, inclusiv membri ai Miami-Dade Fire Rescue – cunoscuți sub numele de Florida Task Force 1 – participă la operațiuni de căutare și salvare, utilizând câini special antrenați și echipamente de detecție în zonele cu dărâmături.

În paralel, organizații umanitare din diaspora venezueleană și din Statele Unite au mobilizat ajutoare. În Florida, voluntari ai Global Empowerment Mission pregătesc transporturi de alimente neperisabile și produse de igienă pentru sinistrați, în cadrul unei campanii care a adunat mii de voluntari.

Autoritățile venezuelene nu au oferit încă o evaluare completă a pagubelor materiale, însă amploarea distrugerilor și numărul mare de victime ridică semne de întrebare privind capacitatea de răspuns în situații de urgență.

În timp ce operațiunile de salvare continuă, speranțele de a găsi supraviețuitori scad masiv odată cu trecerea timpului critic de 72 de ore de la producerea dezastrului.

Totuși, miracolele încă există. Un băiețel în vârstă de trei ani a fost salvat în viață de sub dărâmăturile unei clădiri prăbușite, la șase zile după cutremurele devastatoare care au lovit Venezuela. Copilul, identificat drept Klieber Morán, a fost găsit de o echipă de salvare din Iordania în statul La Guaira. Imaginile surprinse la locul intervenției îi arată pe salvatori aplaudând și strigând de bucurie în timp ce copilul este scos dintre ruine și predat echipajelor medicale.

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