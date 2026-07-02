O cățelușă a fost salvată în viață de sub dărâmăturile unui bloc prăbușit din Venezuela, la mai multe zile după seria de cutremure devastatoare care au lovit țara. Operațiunea de salvare a durat mai multe ore și s-a încheiat cu aplauzele celor prezenți, după ce salvatorii au reușit să scoată animalul de companie dintre ruine.

Intervenția a avut loc în complexul rezidențial El Palmar din localitatea Caraballeda. În imaginile publicate pe rețeaua X de președintele statului El Salvador, Nayib Bukele, cățelușa Giselle poate fi auzită lătrând de sub dărâmături, în timp ce echipele de intervenție încearcă să îi stabilească poziția.

După ce a fost scoasă dintre ruine, cățelușa a fost așezată pe o pătură și hrănită cu ajutorul unei seringi cu hrană moale. Salvatorii au anunțat că patrupedul este într-o stare bună de sănătate.

„Dacă cineva este proprietarul ei, se poate adresa echipelor noastre din zonă și poate dovedi acest lucru cu fotografii sau videoclipuri”, a transmis Nayib Bukele într-o postare care însoțește imaginile, conform People.

Până în prezent, proprietarul cățelușei nu a fost identificat.

Pe 24 iunie, Venezuela a fost lovită de un cutremur cu magnitudinea de 7,2 pe scara Richter, urmat la scurt timp de un al doilea seism cu magnitudinea de 7,5, fenomen descris de specialiști drept o „secvență seismică dublă severă”. Cel de-al doilea cutremur este considerat cel mai puternic produs în această țară sud-americană în ultimul secol.

Cele mai grave distrugeri au fost înregistrate în orașul La Guaira.

Potrivit celui mai recent bilanț prezentat luni de președintele Adunării Naționale din Venezuela, Jorge Rodríguez, numărul victimelor a ajuns la 2.295 morți, iar 11.267 de persoane au fost rănite. De asemenea, peste 46.000 de oameni sunt în continuare dați dispăruți.