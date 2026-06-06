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Elon Musk, pe cale să devină primul trilionar din lume. Și dacă ar cheltui 1 milion de dolari pe oră toată viața, tot nu ar termina banii

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Elon Musk este pe cale să devină primul trilionar din istorie. Este o sumă de bani uriașă, fără precedent în istoria economiei mondiale.

Elon Musk FOTO: EPA EFE
Elon Musk FOTO: EPA EFE

Musk deține deja acțiuni și opțiuni în valoare de aproximativ 273 de miliarde de dolari, datorită poziției sale de CEO la Tesla. Însă, dacă oferta publică inițială (IPO) a SpaceX - compania sa de rachete și inteligență artificială - decurge conform planului de săptămâna viitoare, averea lui ar putea crește cu încă 841 de miliarde de dolari. (El ar deține aproape jumătate din acțiunile SpaceX, evaluată în total la aproximativ 1,77 trilioane de dolari, scrie CNN.

Totuși, această avere este una „pe hârtie”, nu bani lichizi în conturi bancare. Valoarea depinde strict de modul în care investitorii vor evalua în continuare companiile Tesla și SpaceX.

Un trilion de dolari înseamnă un milion de milioane de dolari. Este o sumă practic imposibil de cheltuit într-o viață normală. Chiar dacă ai cheltui 1 milion de dolari pe oră, în fiecare zi, ar dura mai bine de 100 de ani pentru a ajunge la 1 trilion, scrie CNN.

Pentru a înțelege mai bine proporțiile, iată șase lucruri care ar valora (în curând) mai puțin decât Elon Musk.

Economiile majorității țărilor

La nivel global, doar 20 de țări au economii mai mari de 1,1 trilioane de dolari, potrivit Fondului Monetar Internațional. Asta înseamnă că majoritatea statelor lumii au economii mai mici decât averea estimată a lui Musk.

Printre acestea se află Taiwan (977 miliarde de dolari), Irlanda (779 miliarde), Suedia (760 miliarde), Singapore (660 miliarde), dar și Africa de Sud, țara sa natală (480 miliarde).

Economia Manhattanului

Nu trebuie să mergem în afara Statelor Unite pentru comparații surprinzătoare.

Insula Manhattan, centrul financiar al New Yorkului și „casa” Wall Street-ului, avea în 2024 un PIB de puțin peste 1 trilion de dolari (cel mai recent an pentru care există date de la Rezerva Federală).

Toate proprietățile din Houston

Houston, al treilea cel mai mare oraș din SUA, este un hub major pentru industria petrolului și gazelor.

Valoarea totală a tuturor proprietăților rezidențiale și comerciale din oraș este estimată la aproximativ 879 de miliarde de dolari, potrivit celor mai recente date disponibile.

Toate mașinile noi cumpărate în SUA

După locuințe, mașinile sunt una dintre cele mai mari cheltuieli ale americanilor.

Prețul mediu al unei mașini noi a ajuns anul trecut la 48.402 dolari. În 2025, au fost cumpărate 16,3 milioane de mașini noi în SUA, ceea ce înseamnă o valoare totală de aproximativ 789 de miliarde de dolari.

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Alți miliardari din tehnologie

Musk este deja cel mai bogat om din lume, însă o eventuală creștere a averii sale l-ar detașa și mai mult de restul elitei din tech.

Dacă se adună averile următorilor patru cei mai bogați oameni - Larry Page și Sergey Brin (fondatorii Google), Larry Ellison (Oracle) și Jeff Bezos (Amazon) - totalul lor ajunge la aproximativ 1,09 trilioane de dolari. Chiar și împreună, ar rămâne ușor sub averea lui Musk.

Ca Musk, toți și-au construit averile din acțiunile companiilor pe care le-au fondat.

Toate echipele sportive profesioniste

Echipele sportive sunt unele dintre cele mai scumpe „jucării” pe care le cumpără miliardarii.

Totuși, 1 trilion de dolari ar putea cumpăra aproape toate echipele sportive din lume.

De fapt, primele 50 cele mai valoroase echipe sportive de pe glob valorează împreună aproximativ 353 de miliarde de dolari, potrivit Forbes - adică doar o treime din această sumă. În top se află Dallas Cowboys (NFL), evaluați la circa 13 miliarde de dolari, iar pe locul 50 Toronto Raptors (NBA), la aproximativ 5 miliarde de dolari.

Omul de afaceri Elon Musk, acţionarul majoritar de la producătorul auto Tesla, compania spaţială SpaceX, reţeaua socială X şi firma de inteligenţă artificială xAI, este în fruntea listei celor mai bogaţi oameni din lume, publicată de revista Forbes.

Elon Musk se află în fruntea listei miliardarilor pentru al doilea an consecutiv și este cea mai bogată persoană înregistrată vreodată, cu o avere estimată la 839 de miliarde de dolari. Averea sa netă a crescut vertiginos cu o jumătate de trilion de dolari față de anul trecut, datorită creșterii valorii Tesla și a SpaceX, care își propune să se listeze la bursă în 2026. Musk este prima persoană înregistrată vreodată care atinge pragul de 800 de miliarde de dolari, pe măsură ce se îndreaptă spre a deveni primul trilionar din lume.

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