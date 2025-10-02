search
Joi, 2 Octombrie 2025
Adevărul
Elon Musk, primul om din lume a cărui avere a depăşit 500 de miliarde de dolari

Publicat:

Averea miliardarului Elon Musk, fondatorul SpaceX şi director general al Tesla, a depăşit miercuri, 1 octombrie, pentru câteva ore, pragul record de 500 de miliarde de dolari, potrivit clasamentului în timp real realizat de revista Forbes.

Musk ar putea primi un nou pachet de remunerare record. FOTO: Shutterstock
Musk ar putea primi un nou pachet de remunerare record. FOTO: Shutterstock

Valoarea netă a lui Musk a ajuns la 500,1 miliarde de dolari, înainte de a scădea la 499,1 miliarde de dolari. Pe locul doi în top se află Larry Ellison, cofondatorul Oracle, cu 350,7 miliarde de dolari, urmat de Mark Zuckerberg, CEO-ul Meta, cu o avere estimată la 245,8 miliarde de dolari, citat de AFP și Agerpres.

Elon Musk, născut în Africa de Sud şi absolvent al Universităţii din Pennsylvania, şi-a început cariera de antreprenor în 1999, când a vândut o companie de software către Compaq pentru peste 300 de milioane de dolari. Ulterior, compania sa a fuzionat cu PayPal, iar după ieșirea din afacere a fondat SpaceX, în 2002, şi s-a alăturat Tesla un an mai târziu.

În prezent, Musk ar putea primi un nou pachet de remunerare record, după ce Consiliul de Administraţie al Tesla a propus la începutul lunii septembrie un plan care i-ar aduce acţiuni în valoare de până la 1.000 de miliarde de dolari, în cazul în care compania va atinge o serie de obiective ambiţioase de performanţă.

După un început de an dificil, acțiunile Tesla au înregistrat o tendință ascendentă, pe măsură ce sentimentul investitorilor s-a îmbunătățit, Musk revenind cu atenția asupra companiilor sale.

Președintele consiliului de administrație al Tesla, Robyn Denholm, a declarat luna trecută că Musk a revenit „în prim-plan” la companie, după câteva luni tumultoase la Casa Albă.

SUA

