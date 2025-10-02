Elon Musk, primul om din lume a cărui avere a depăşit 500 de miliarde de dolari

Averea miliardarului Elon Musk, fondatorul SpaceX şi director general al Tesla, a depăşit miercuri, 1 octombrie, pentru câteva ore, pragul record de 500 de miliarde de dolari, potrivit clasamentului în timp real realizat de revista Forbes.

Valoarea netă a lui Musk a ajuns la 500,1 miliarde de dolari, înainte de a scădea la 499,1 miliarde de dolari. Pe locul doi în top se află Larry Ellison, cofondatorul Oracle, cu 350,7 miliarde de dolari, urmat de Mark Zuckerberg, CEO-ul Meta, cu o avere estimată la 245,8 miliarde de dolari, citat de AFP și Agerpres.

Elon Musk, născut în Africa de Sud şi absolvent al Universităţii din Pennsylvania, şi-a început cariera de antreprenor în 1999, când a vândut o companie de software către Compaq pentru peste 300 de milioane de dolari. Ulterior, compania sa a fuzionat cu PayPal, iar după ieșirea din afacere a fondat SpaceX, în 2002, şi s-a alăturat Tesla un an mai târziu.

În prezent, Musk ar putea primi un nou pachet de remunerare record, după ce Consiliul de Administraţie al Tesla a propus la începutul lunii septembrie un plan care i-ar aduce acţiuni în valoare de până la 1.000 de miliarde de dolari, în cazul în care compania va atinge o serie de obiective ambiţioase de performanţă.

După un început de an dificil, acțiunile Tesla au înregistrat o tendință ascendentă, pe măsură ce sentimentul investitorilor s-a îmbunătățit, Musk revenind cu atenția asupra companiilor sale.

Președintele consiliului de administrație al Tesla, Robyn Denholm, a declarat luna trecută că Musk a revenit „în prim-plan” la companie, după câteva luni tumultoase la Casa Albă.