Hezbollah lansează rachete asupra Israelului. Primul atac după armistițiul dintre SUA și Iran

Hezbollah, miliția susținută de Iran în Liban, a lansat joi dimineață rachete asupra nordului Israelului, ca răspuns la ceea ce a descris drept încălcări ale încetării focului de către Israel. Este primul atac al grupării de la semnarea acordului de armistițiu.

Într-un comunicat oficial, Hezbollah susține că lansarea rachetelor a fost un răspuns la atacurile Israelului asupra Libanului, potrivit News.ro. Miercuri, Israelul a efectuat cel mai amplu bombardament asupra Libanului din acest război, ucigând cel puțin 254 de persoane, conform autorităților libaneze.

Armata israeliană a țintit peste 100 de obiective în doar 10 minute, într-o operațiune descrisă de Forțele de Apărare Israeliene (IDF) drept „cele mai ample atacuri coordonate de la începutul războiului”. Până în prezent, Israelul nu a comentat lansarea rachetelor de către Hezbollah.

Controverse privind armistițiul

Armistițiul recent dintre SUA și Iran nu include, potrivit administrației Trump și premierului israelian Benjamin Netanyahu, operațiunile împotriva Hezbollahului în Liban. Totuși, Gărzile Revoluției Islamice din Iran au anunțat că transportul maritim prin Strâmtoarea Ormuz a fost oprit, invocând încălcarea armistițiului de către Israel în Liban.

Prim-ministrul Pakistanului, a cărui țară a mediat acordul, a declarat marți seara că armistițiul se aplică „peste tot, inclusiv în Liban și în alte părți”. Israelul și administrația Trump au precizat însă că Libanul nu face parte din armistițiul dintre SUA și Iran. Purtătoarea de cuvânt a Casei Albe, Karoline Leavitt, a afirmat că „acest lucru a fost comunicat tuturor părților”, iar vicepreședintele SUA, JD Vance, a subliniat că „SUA nu au promis niciodată să includă Libanul în acordul de încetare a focului”.

Iranul, precum și Franța și Australia, insistă însă că Libanul trebuie considerat parte a armistițiului.