Donald Trump, avertisment pentru Iran: „Vor începe focurile de armă” dacă acordul nu este respectat

Președintele american Donald Trump a declarat miercuri că Statele Unite își vor menține forțele militare în zona Iranului și a avertizat că ar putea relua acțiunile militare dacă acordul încheiat cu Teheranul nu va fi respectat integral, relatează Reuters.

Declarațiile au fost făcute într-o postare pe platforma Truth Social, în contextul tensiunilor crescute din regiune.

„Toate navele, aeronavele și personalul militar al SUA, împreună cu muniția suplimentară, armamentul și orice altceva ce este adecvat și necesar pentru urmărirea și distrugerea letală a unui inamic deja substanțial slăbit, vor rămâne pe poziții în Iran și în împrejurimile sale, până în momentul în care ACORDUL REAL încheiat va fi respectat în totalitate. Dacă, din orice motiv, acest lucru nu se va întâmpla, ceea ce este foarte puțin probabil, atunci vor începe «focurile de armă», mai mari, mai bune și mai puternice decât a văzut cineva vreodată”, a scris liderul de la Casa Albă.

Declarațiile vin în contextul în care Iran a transmis că ar fi „nerezonabil” să continue negocierile pentru un acord de pace permanent cu Statele Unite.

Reacția Teheranului apare după ce Israel a lansat unele dintre cele mai puternice atacuri asupra Liban, soldate cu sute de morți, ceea ce a amplificat tensiunile din regiune.

În paralel, cele două părți par să aibă interpretări diferite asupra programului nuclear iranian. Donald Trump susține că Iranul a acceptat să oprească îmbogățirea uraniului, în timp ce președintele Parlamentului iranian, Mohammed Bager Qalibaf, afirmă că acordul permite continuarea acestui proces.

În aceeași postare, liderul american a reiterat poziția fermă a Washingtonului.

„S-a convenit, cu mult timp în urmă, și în ciuda tuturor retoricii false care susține contrariul – FĂRĂ ARME NUCLEARE, iar Strâmtoarea Ormuz VA FI DESCHISĂ ȘI SIGURĂ. Între timp, marea noastră armată se înarmează și se odihnește, așteptând cu nerăbdare, de fapt, următoarea sa cucerire. AMERICA S-A ÎNTORS!”, a mai scris Trump.