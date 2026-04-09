Suspendarea acordului UE–Israel, din nou pe masa Uniunii Europene. Franța cere redeschiderea discuției după atacurile armatei israeliene în Liban

Franța consideră că Uniunea Europeană ar trebui să reia discuțiile privind o eventuală suspendare a Acordului de Asociere cu Israel, în contextul intensificării tensiunilor din Liban și Cisiordania, potrivit AFP. Ministerul francez de Externe a transmis că reacția militară a Israelului în Liban a depășit proporțiile legitimei apărări, iar violențele comise de coloniști în teritoriile palestiniene ocupate agravează situația.

Acordul de Asociere, în vigoare din anul 2000, reglementează dialogul politic și schimburile comerciale dintre UE și Israel, notează și Le Figaro, citând aceeași agenție.

„Având în vedere gravitatea evenimentelor de ieri (miercuri, în Liban) și, de asemenea, ținând cont de situația din Cisiordania, nu se poate exclude ca discuția privind suspendarea acordului de asociere dintre Uniunea Europeană și Israel să fie reluată, pe lângă sancțiunile naționale”, a declarat Pascal Confavreux, ministrul de Externe al Franței.

Aacțiunile Israelului, catalogate drept „inacceptabile și disproporționate”

Orice suspendare necesită unanimitatea celor 27 de state membre.

„Israelul are, desigur, dreptul să se apere, dar acțiunile sale sunt nu numai inacceptabile, ci și disproporționate și conduc de facto la un impas”, a adăugat ministrul.

În 2025, UE a început deja o reevaluare a documentului, la solicitarea mai multor state, care acuzau Israelul de nerespectarea drepturilor omului prevăzute la articolul 2. Un raport al Comisiei Europene a confirmat ulterior încălcarea acestor obligații.

În ciuda acestor concluzii, Germania s-a opus anul trecut unei suspendări globale a acordului, blocând adoptarea unei decizii comune. Parisul consideră însă că evoluțiile recente justifică relansarea discuției la nivel european, inclusiv în paralel cu posibile măsuri naționale.