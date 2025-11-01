Divorțul anului între Ioana și Ilie Năstase începe cu tensiune. Instanța a amânat ședința după o gafă comisă de fostul tenismen

Ilie Năstase, fostul mare tenismen în vârstă de 79 de ani, și soția sa, Ioana Năstase, 49 de ani, au fost prezenți miercuri, 30 octombrie 2025, pentru prima dată în instanță, în cadrul procesului de divorț care a captat, rapid, atenția publicului.

Cunoscut deja drept „Divorțul anului”, cazul s-a judecat la Secția Civilă a Judecătoriei Constanța, însă ședința a fost întreruptă și amânată neașteptat.

Procesul a fost amânat până în ianuarie 2026

Dosarul, depus pe 17 iunie 2025 și înregistrat cu numărul 17822/212/2025, o are pe Ioana Năstase ca reclamantă, iar pe Ilie Năstase ca pârât. Deși data de 30 octombrie fusese stabilită ca prim termen de judecată, avocatul Ioanei a precizat că procesul a fost amânat pentru 15 ianuarie 2026 din cauza unor neclarități procedurale.

„Pârâtul, domnul Ilie Năstase, nu a primit personal citația. În dosarele de divorț este obligatoriu ca procesul-verbal de înmânare să fie semnat de persoana citată. Cum această procedură nu a fost respectată, s-a acordat un nou termen!”, a declarat apărătoarea Ioanei Năstase, conform Ziarul Amprenta.

Ilie Năstase și Ioana s-au căsătorit în 2020, iar căsnicia lor a fost marcată de multe suișuri și coborâșuri, cu despărțiri controversate și împăcări neașteptate.

De data aceasta, însă, totul indică că despărțirea este definitivă. Următorul termen în procesul de divorț este programat la începutul anului viitor, tot la Judecătoria Constanța.