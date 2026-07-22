Producătorii de cereale din Europa pierd miliarde din cauza secetei. Cum se descurcă România

Valul de caniculă care a afectat Europa în luna iunie a provoacă pierderi estimate la peste 2 miliarde de euro în sectorul cerealelor, după ce prognozele de producție pentru Uniunea Europeană și Regatul Unit au fost reduse cu aproape 9 milioane de tone.

Cele mai afectate state au fost Franța și Ungaria, unde temperaturile extreme au redus semnificativ estimările pentru culturile de porumb, grâu și orz, arată o analiză citată de Financial Times

În Franța, pierderile sunt evaluate la aproximativ 891 de milioane de euro, iar în Ungaria la 444 de milioane de euro.

Asociația europeană a comercianților de cereale Coceral arată că porumbul a fost cultura cea mai afectată, în special în perioada critică de polenizare. Din acest motiv, prognoza pentru producția de porumb din UE și Marea Britanie a scăzut la 57,2 milioane de la la 52,7 milioane de tone.

România, revizuiri pozitive

În contrast cu situația din vestul și centrul Europei, România este menționată printre statele care au înregistrat revizuiri pozitive ale estimărilor de recoltă.

Potrivit analizei, majorarea prognozelor agricole din România, Bulgaria, Italia și Finlanda au contribuit la reducerea impactului total al pierderilor la nivel european. Deși raportul nu oferă cifre detaliate pentru România, acesta subliniază că producțiile estimate mai bune din cele patru țări au compensat parțial efectele caniculei care a afectat alte zone ale continentului.

România rămâne însă în categoria statelor europene sensibile la impactul schimbărilor climatice.

Temperaturile extreme amenință securitatea alimentară

Experții avertizează că valul de căldură din iunie a venit într-un moment critic pentru dezvoltarea culturilor. În Franța, temperaturile au depășit 43 de grade Celsius, iar în Ungaria au trecut de pragul de 40 de grade.

Specialiștii atrag atenția că reducerea producției agricole ar putea duce la scumpirea furajelor, la creșterea costurilor pentru sectorul zootehnic și la diminuarea exporturilor europene de cereale.

Organizația Energy and Climate Intelligence Unit (ECIU) avertizează că aceste pierderi afectează direct veniturile fermierilor și ridică noi semne de întrebare privind reziliența agriculturii europene în fața fenomenelor meteorologice extreme generate de schimbările climatice.

Amintim că anul 2026 este pentru fermierii care cultivă cereale unul cum n-au mai avut de multă vreme. Sunt producții peste așteptări, doar ploile le-ar mai putea da calculele peste cap. Ar fi fost un an bun și pentru porumb și floarea-soarelui, culturi prășitoare la care însă au renunțat în bună parte, temându-se de secetă.

Deși producția e bună, prețul cu care se vinde grâul nu mulțumește toți producătorii.

„Grâul îl iau bazele cu 0,86 lei/kg, grâul nepanificabil, 0,88 panificabil. Dar adus în curte. Mai scade 0,04 care e transportul și toate astea, rămâne la 0,84. Acum, depinde de depozite”, a adăugat directorul Ion Drăgoi.

Ambasadorul Statelor Unite în România, Darryl Nirenberg, a declarat că regiunea Mării Negre are o importanță strategică pentru NATO, subliniind că România a avut un rol esențial în facilitarea exporturilor de cereale din Ucraina după declanșarea războiului.