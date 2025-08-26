search
Marți, 26 August 2025
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaRăzboi în IsraelIstoria zilei

Descoperire rară din era Jurasicului: Fosila unui fitosaur vechi de peste 200 de milioane de ani a fost găsită în India

0
0
Publicat:

Cercetătorii din India au descoperit în Rajasthan fosila unui fitosaur semi-acvatic, vechi de peste 200 de milioane de ani, iar descoperirea ar putea oferi indicii prețioase despre evoluția crocodililor din ziua de azi. 

Descoperirea este deosebit de rară spun arheologii / Sursa foto: BBC
Descoperirea este deosebit de rară spun arheologii / Sursa foto: BBC

Fosila veche de sute de milioane de ani măsoară între 1,5 și 2 metri

Cercetătorii din India au descoperit rămășițele fosilizate ale unei specii rare asemănătoare crocodilului, din era Jurasicului, în statul Rajasthan, din vestul țării, potrivit BBC.

Fosila, cunoscută sub denumirea de fitosaur, măsoară între 1,5 și 2 metri și este probabil veche de peste 200 de milioane de ani, potrivit cercetătorilor.

Aceasta a fost descoperită în satul Megha din districtul Jaisalmer de către hidrogeologul senior Dr. Narayandas Inkhiya și echipa sa, care lucrează pentru departamentul de apă al statului.

Dr. Inkhiya a declarat pentru BBC că situl ar putea ascunde „multe alte fosile”, care ar putea oferi indicii vitale și fascinante despre istoria evoluției. „De asemenea, deschide zona ca un punct important pentru turismul fosilifer”, a adăugat el.

Fitosaurul era un animal semi-acvatic, care trăia atât în râu, cât și pe uscat, a spus geoscientistul CP Rajendran. „Ulterior, acesta a evoluat în crocodilii pe care îi întâlnim astăzi.”

Descoperirea spectaculoasă a fost făcută prima dată de câțiva săteni care săpau un lac

Rămășițele au fost observate pentru prima dată săptămâna trecută de câțiva săteni, care săpau un lac în zonă.

Bărbații au remarcat pe sol formațiuni care semănau cu o structură scheletică mare și au informat autoritățile. Când situl a fost excavat, cercetătorii au mai descoperit ceea ce părea a fi un ou fosilizat, care ar fi putut aparține reptilei.

„Fosila indică un fitosaur de dimensiuni medii, care probabil trăia lângă un râu aici, cu milioane de ani în urmă, și se hrănea cu pește pentru a supraviețui”, a declarat VS Parihar, paleontolog senior care conduce cercetarea, pentru canalul de știri NDTV.

În alte părți ale lumii au fost găsite doar câteva părți ale fitosaurului 

Dr. Rajendran a spus că rămășițele sunt „probabil un exemplar fosil rar”, deoarece până acum au fost găsite doar câteva părți ale fitosaurului în alte părți ale lumii.

Descoperirile, deși semnificative, nu sunt surprinzătoare, deoarece se crede că zona a avut un râu pe o parte și o mare pe cealaltă.

Jaisalmer face parte dintr-o formațiune geologică numită formațiunea Lathi, unde dinozaurii prosperau în era Jurasicului, a explicat domnul Inkhiya.

În 2023, Dr. Inkhiya descoperise un ou fosilizat, care se crede că aparținea unui dinozaur, tot în Jaisalmer.

În 2018, oamenii de știință de la Serviciul Geologic al Indiei descoperiseră fosile ale celui mai vechi dinozaur erbivor găsit până acum în zonă.

În lume

Top articole

Partenerii noștri

image
Mă mărit cu tine... dacă mori. Schema prin care „văduvele negre” din Rusia se îmbogățesc pe seama soldaților uciși în Ucraina
digi24.ro
image
Surse: Președintele Nicușor Dan a discutat cu Ilie Bolojan și Sorin Grindeanu, care aveau o ședință a coaliției de guvernare
stirileprotv.ro
image
AUR se desprinde de Călin Georgescu / Gheorghe Piperea: Georgescu pe mine nu mă convinge
gandul.ro
image
Radu Mihaiu (USR) face publice salariile uriașe de la ANRE, ASF și ANCOM: 'Cifre obscene'
mediafax.ro
image
Detalii ascunse din mariajul lui Cristi și Adelina Chivu. De ce se consideră antrenorul lui Inter doar al 7-lea vagon în relație
fanatik.ro
image
Dosarele secrete de la DNA Ploiești: anchete care îi vizează pe Patriarhul Daniel și pe Mugur Isărescu. Secția a fost desființată
libertatea.ro
image
Cinci războaie pot izbucni în următorii 5 ani: Confruntarea care îi sperie pe experți și prima țară pe care Putin vrea s-o invadeze
digi24.ro
image
Și-a luat familia și s-a mutat în Dubai. Soția fostului fotbalist a publicat imagini cu casa de lux în care vor locui
gsp.ro
image
”Cuplul de 850 de milioane de euro” face nuntă! A spus ”Da” și internetul a ”explodat”: 8,5 milioane de like-uri în 45 de minute
digisport.ro
image
Ceasurile se dau înapoi mai devreme în 2025. Data trecerii la ora de iarnă
stiripesurse.ro
image
În Timişoara, doi tineri au fugit de la restaurant fără să plătească nota, dar nu şi-au dat seama că au fost filmați de camere
antena3.ro
image
Emil Constantinescu, revoltat de închiderea Institutului Levantului. Ce fac 27 de angajaţi într-un sediu luxos
observatornews.ro
image
Monica Anghel a ajuns pe masa de operații! Ce s-a întâmplat cu artista: 'Am luat cea mai bună decizie'
cancan.ro
image
FOTO. Asta e ultima fiță cu Bănel Nicoliță. S-a desfătat cu vin și cu o brunetă
prosport.ro
image
Cel mai frumos port din lume, unul european. Se va umple de turişti în următorii ani, este o bijuterie ascunsă
playtech.ro
image
Detalii ascunse despre legătura dintre Elena Ceaușescu și Ion Iliescu. Vizite la închisoare și episoade șocante din tinerețe
fanatik.ro
image
Oaia neagră a guvernării: „PSD, în forma actuală, nu își dorește niciun fel de reformă a statului și a administrației publice”
ziare.com
image
Lovitură de teatru în cazul transferului lui Ianis Hagi
digisport.ro
image
Noul Cod Rutier 2025 schimbă regulile: Cu cât mai poți depăși viteza legală fără să fii amendat
stiripesurse.ro
image
150 de mineri au fost prinși sub pământ, după un nou atac rusesc în Donețk! O persoană a murit
kanald.ro
image
Noul preşedinte al Poloniei blochează prin veto ajutoarele pentru copiii refugiaţilor și accesul...
playtech.ro
image
Concurenta care a făcut amor cu ispita de la „Insula Iubirii” în dormitor! A picat testul fidelității, la fel ca Ella Vișan
wowbiz.ro
image
Lovitură pentru salariaţii din România: Ce se întâmplă cu zilele libere din acest an ale angajaţilor
romaniatv.net
image
Ministrul Finanțelor a decis! Noua regulă va obliga toate firmele
mediaflux.ro
image
Și-a luat familia și s-a mutat în Dubai. Soția fostului fotbalist a publicat imagini cu casa de lux în care vor locui
gsp.ro
image
Homosexualitatea și desfrâul din Biserica Română. Schimb de mesaje halucinant între un preot protosinghel și un tânăr + filmări în care bea vodcă și dansează pe manele. Dans din buric și în lăcașul sfânt: „Așa, iubirea mea” VIDEO
actualitate.net
image
S-a ales praful de Teatrul de Vară de la Mamaia. A ajuns o ruină plină de nostalgii
actualitate.net
image
Divele de ieri și de azi au făcut parada modei la Mamaia! Cine s-a îmbrăcat mai bine: „Marina Voica e top, un exemplu”
click.ro
image
Zodia care, pe 26 august, o să fie cu adevărat fericită. Astrele îl ajută pe acest nativ să își îndeplinească un mare vis
click.ro
image
În ce trebuie să fierbi sarmalele pentru a le da un gust unic. Ce se face cu carnea de două ori? Rețeta lui Păstorel Teodoreanu
click.ro
Elizabeth Taylor în rolul Cleopatrei, Profimedia (2) jpg
Cele mai nimfomane femei regale. Unele devoratoare de bărbați au plătit cu viața plăcerile lumești
okmagazine.ro
Rosii umplute Sursa foto shutterstock 2353575893 jpg
Roșii umplute cum n-ai mai gustat până acum
clickpentrufemei.ro
Cazinoul din Mamaia. Carte poștală din colecția Andrei Ștomff (© cartipostale.cimec.ro)
Cazinoul din Mamaia - o bijuterie uitată, readusă la viață
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Reacția dură a lui Octavian Ursulescu: „Cum s-o inviți pe Marina Voica să cânte la Mamaia un sfert de piesă?” Supărarea absentei Elena Cârstea
image
Divele de ieri și de azi au făcut parada modei la Mamaia! Cine s-a îmbrăcat mai bine: „Marina Voica e top, un exemplu”

OK! Magazine

image
Desfrâu la Palat, nu se mai săturau de sex! Cele mai nimfomane femei regale. Unele devoratoare de bărbați au plătit cu viața

Click! Pentru femei

image
După ce s-a uitat cu nepotul la desene animate cu un cuplu de același sex, Snoop Dogg s-a speriat: „E pentru copii?”

Click! Sănătate

image
5 semne surprinzătoare că ai putea fi la risc de demență