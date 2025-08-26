Descoperire rară din era Jurasicului: Fosila unui fitosaur vechi de peste 200 de milioane de ani a fost găsită în India

Cercetătorii din India au descoperit în Rajasthan fosila unui fitosaur semi-acvatic, vechi de peste 200 de milioane de ani, iar descoperirea ar putea oferi indicii prețioase despre evoluția crocodililor din ziua de azi.

Fosila veche de sute de milioane de ani măsoară între 1,5 și 2 metri

Cercetătorii din India au descoperit rămășițele fosilizate ale unei specii rare asemănătoare crocodilului, din era Jurasicului, în statul Rajasthan, din vestul țării, potrivit BBC.

Fosila, cunoscută sub denumirea de fitosaur, măsoară între 1,5 și 2 metri și este probabil veche de peste 200 de milioane de ani, potrivit cercetătorilor.

Aceasta a fost descoperită în satul Megha din districtul Jaisalmer de către hidrogeologul senior Dr. Narayandas Inkhiya și echipa sa, care lucrează pentru departamentul de apă al statului.

Dr. Inkhiya a declarat pentru BBC că situl ar putea ascunde „multe alte fosile”, care ar putea oferi indicii vitale și fascinante despre istoria evoluției. „De asemenea, deschide zona ca un punct important pentru turismul fosilifer”, a adăugat el.

Fitosaurul era un animal semi-acvatic, care trăia atât în râu, cât și pe uscat, a spus geoscientistul CP Rajendran. „Ulterior, acesta a evoluat în crocodilii pe care îi întâlnim astăzi.”

Descoperirea spectaculoasă a fost făcută prima dată de câțiva săteni care săpau un lac

Rămășițele au fost observate pentru prima dată săptămâna trecută de câțiva săteni, care săpau un lac în zonă.

Bărbații au remarcat pe sol formațiuni care semănau cu o structură scheletică mare și au informat autoritățile. Când situl a fost excavat, cercetătorii au mai descoperit ceea ce părea a fi un ou fosilizat, care ar fi putut aparține reptilei.

„Fosila indică un fitosaur de dimensiuni medii, care probabil trăia lângă un râu aici, cu milioane de ani în urmă, și se hrănea cu pește pentru a supraviețui”, a declarat VS Parihar, paleontolog senior care conduce cercetarea, pentru canalul de știri NDTV.

În alte părți ale lumii au fost găsite doar câteva părți ale fitosaurului

Dr. Rajendran a spus că rămășițele sunt „probabil un exemplar fosil rar”, deoarece până acum au fost găsite doar câteva părți ale fitosaurului în alte părți ale lumii.

Descoperirile, deși semnificative, nu sunt surprinzătoare, deoarece se crede că zona a avut un râu pe o parte și o mare pe cealaltă.

Jaisalmer face parte dintr-o formațiune geologică numită formațiunea Lathi, unde dinozaurii prosperau în era Jurasicului, a explicat domnul Inkhiya.

În 2023, Dr. Inkhiya descoperise un ou fosilizat, care se crede că aparținea unui dinozaur, tot în Jaisalmer.

În 2018, oamenii de știință de la Serviciul Geologic al Indiei descoperiseră fosile ale celui mai vechi dinozaur erbivor găsit până acum în zonă.