Miercuri, 20 Mai 2026
Adevărul
Sorin Grindeanu, la Interviurile „Adevărul", de la ora 15.00

PMB anunță că cererile pentru abonamente de parcare s-au dublat după eliminarea gratuității pentru mașinile hibrid

Primăria Municipiului Bucureşti (PMB) a anunțat miercuri, 20 mai, că numărul cererilor pentru abonamente de parcare s-a dublat după eliminarea gratuității pentru mașinile hibrid, măsură intrată în vigoare la 1 mai.

Taxa de parcare se aplică între orele 08:00 și 20:00
Au fost înregistrate 2.620 de cereri de abonamente/FOTO: PMB

„De la 1 mai, de când a fost eliminată gratuitatea pentru mașinile hibrid, până la 15 mai, am avut 2.620 de cereri de abonamente. Cu 75% mai mult față de perioadele similare din lunile precedente.

Asta înseamnă încasări de peste 8,4 milioane de lei în perioada 1-15 mai 2026. Prin comparație, în primele două săptămâni din martie încasările au fost de 4,8 milioane lei”, a anunțat instituția într-o postare pe Facebook.

PMB a adăugat că, în același timp, Compania Municipală Parking București amenajează mai multe locuri de parcare cu plată.

Din martie, aproximativ 1.400 de locuri noi parcare au fost marcate pe următoarele artere: Bretea Eroilor, Dimitrie Gerota, Traian Vasile, Feroviarilor, Constantin Sandu Aldea, Strada Italiană, ⁠Brezoianu, Iancu de Hunedoara 3, ⁠Paris 2, Cameliei, Petru Poni, Iacob Negruzzi, Constantin Disescu, Constantin Arion, Turnul Eiffel, Ghica Tei, Dorin Pavel, Petru Tei, Teiul Doamnei, Ghica Tei, Doamna Ghica 3.

Alte 2.000, existente, au fost retrasate, precizează PMB.

PMB spune că numărul locurilor de parcare administrate de municipalitate a crescut la 47.520, față de aproximativ 46.000 la începutul anului. De asemenea, Primăria Capitalei anunță că sunt amenajate noi locuri de parcare pe Șoseaua Viilor și pe strada Victor Manu.

În prezent, tarifele pentru locurile de parcare marcate cu albastru sunt: 

  • 5 lei/oră
  • 30 lei/zi
  • 500 lei/lună

PMB precizează că plata abonamentului permite parcarea pe orice loc disponibil din București. Pentru riverani, tarifele sunt de 50 de lei pe lună sau 500 de lei pe an, dacă sunt îndeplinite anumite condiții, precum domiciliul în București și deținerea unei mașini înmatriculate în Capitală.

Taxa de parcare se aplică între orele 08:00 și 20:00 și poate fi achitată prin SMS, aplicații mobile, la parcometre cu cardul sau cash, precum și la terminalele SelfPay din magazine.

Jurnaliștii din Capitală nu mai au drept de parcare gratuită

Nici jurnaliștii nu mai beneficiază de utilizarea gratuită a parcărilor publice de la 1 mai, și nici de acces gratuit la programele instituțiilor de cultură potrivit unei decizii luate de Consiliul General al Municipiului București (CGMB).

Primarul general Ciprian Ciucu a explicat în martie că numărul mașinilor scutite de plată este mult prea mare comparativ cu locurile disponibile.

„Întreaga infrastructură de parcări nu-și mai justifică existența, dacă rămâi la un număr de gratuități mai mare decât numărul de parcări de două ori. 6.000 de ziariști.

Nu vă supărați pe mine, mi-au zis colegii mei: «Băi, nu te lua de ziariști, îți pui presa în cap!» Dragii mei, și eu îmi plătesc parcarea, ca primar. 6.000. Poate găsim o formulă ca o redacție să aibă un număr de, nu știu, 5, 10, dar 6.000? Sunt redacții care au sute.

Deci, dacă credeți că de aceea trebuie eu să am hate din partea breslei dumneavoastră, că elimin această gratuitate, atunci asta să fie, dar hai să facem și ce este corect pentru orașul acesta! Hibridele și electricele, cumulat cu ce am zis mai devreme, înseamnă dublu”, a declarat edilul unui reporter, potrivit Agerpres.

