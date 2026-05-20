„Prietenia fără limite” ruso-chineză va reuși să restructureze relațiile internaționale sau „diplomația resurselor energetice”?

După vizita lui Trump în China, cred că de-abia acum, între Putin și XI, urmează să fie demarat în forță procesul despre care vorbesc de atât de mult timp: restructurarea relațiilor internaționale care, din punctul lor de vedere, ar trebui să ducă la o refacere completă a bazelor dezvoltării și conviețuirii internaționale într-o lume „mai bună și mai dreaptă”.

Se și poate? Cu ce preț?

Istoria recentă ne-a arătat că totul se poate și, ca atare, nu există scenarii care să fie excluse din start. Scenarii ideologice, vreau să spun, căci a devenit foarte clar că separările de odinioară pe bază de idei, promisiuni sau de demagogie politică au devenit foarte greu de susținut într-o lume care deja a simțit pe propria piele că adevăratele jocuri și deciziile importante se iau exclusiv în funcție (sau sub imboldul, spuneți cum vreți) de interesele economice ale marilor puteri aflate în competiție și al multinaționalelor aflate mereu în așteptare de materii prime.

În consecință, liderii importanți ai planetei ar fi doar niște negociatori de prim rang?

Sunt și asta dar după ce au fixat diferitele orizonturi pe care urmează să se desfășoare dezvoltarea țărilor lor, adică după ce, în urma unei consultări laborioase care câteodată a durat decenii, a fost definită viziunea națională pe termen lung și foarte lung. Acolo există definițiile de putere care le singularizează drumul în arena națională, de acolo își iau jaloanele pentru trasarea priorităților în diverse etape, la fel de predictibile ca și mișcările lor de politică internă și externă.

În cazul de acum, cei de doi lideri au de rezolvat un punct esențial cu enormă valoare strategică: proiectul gazoducului „Forța Siberiei 2” care ar da Rusiei posibilitatea de a se „desface” definitiv de piața europeană, suplimentând cu o cantitate semnificativă cei aproximativ 38 de miliarde metri cubi anual cât sunt transportați acum prin „Puterea Siberiei 1”, conducta dată în folosință în 2019.. Și nu este vorba doar despre o discuție strict economică deoarece, pe fond, pune o dublă problemă de supraviețuire și autonomie energetică: pentru Rusia, asta ar fi soluția ideală de înlocuire a pieței europene și redirijare de transporturi energetice pe rețele foarte protejate, iar pentru China ar reprezenta siguranța că va avea la dispoziție rezervele de gaz necesare pentru producția care să valorifice uriașele sale resurse de materii prime critice pe care nu mai dorește să le exporte în această perioadă, în orice caz nu către SUA...

Conducta „Puterea Siberiei 2” ar trebui să aibă o lungime de 2600 km, pleacă din peninsula Yamal din nordul Siberiei, acolo unde se află concentrate cele mai mari rezerve de gaz ale Rusiei,. Estimările spun să ar putea transporta anual în jur de 50 miliarde metri cubi de gaz anual, adică, atenție, aproximativ 12% din totalul consumului Chinei în 2025.

Deocamdată însă, construcția noii conducte nu a început, cu toate că Gazprom anunțase deja un acord semnat pentru 30 de ani cu China National Petroleum Corporation. Sunt prevăzute acum „discuții foarte detaliate” pe această temă și nu se anunță ușoare deoarece, se pare, China impune condiția livrării de către Rusia a gazului la un preț considerabil mai mic decât cel al pieței.

Este clar că, în noile condiții geopolitice, China și Rusia au tot interesul să continue colaborarea lor pe plan energetic, căci nu trebuie uitat că, în primele trei luni din 2026, China a importat gaz rusesc în valoare de aproximativ 2 miliarde de Euro, aducă - de trei ori mai mult ca în 2025...

Asistăm la evoluția rapidă a trei planuri strategice: totul se joacă în continuare între proiectele de forță ale lui Trump, trecerea progresivă a Europei sub zodia atât de costisitoare a economiei de război și acestea încă incomplet definite ale „cooperării eterne ruso-chineze” împreună cu aliații din BRICS.

Cine va avea la dispoziție resursele necesare pe termen lung și foarte lung, acela are cele mai mare șanse de a câștiga partida planetară.