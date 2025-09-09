De ce este Nepalul în flăcări. Revolta generației Z zguduie o clasă politică coruptă. Armata face apel la calm după ce premierul a demisionat

Nepalul fierbe. Într-o țară deja fragilizată de ani de instabilitate politică, corupție sistemică și lipsă cronică de oportunități pentru tineri, revolta a izbucnit acolo unde autoritățile nu se așteptau: în online. Iar când guvernul a blocat rețelele sociale, nemulțumirea latentă s-a transformat în furie de stradă.

Protestele sunt conduse de tineri – mulți dintre ei adolescenți și studenți – care au refuzat să mai accepte un prezent fără viitor. Interdicția impusă de autorități asupra unor platforme precum Facebook, X (fostul Twitter) și YouTube a fost doar scânteia. În spatele revoltei stau frustrări mai profunde: nepotismul politic, lipsa de locuri de muncă și un sistem care pare să funcționeze doar pentru cei privilegiați.

Premierul a demisionat. Cel puțin 19 morți și 100 de răniți în confruntări

Premierul Khadga Prasad Oli a demisionat în urma presiunii străzii, dar gestul său nu a reușit să calmeze spiritele. Cel puțin 19 persoane au murit și peste 100 au fost rănite în violențele izbucnite în mai multe orașe. În capitala Kathmandu, zeci de mii de manifestanți au sfidat interdicția de circulație impusă de autorități.

Soția fostului prim-ministru al Nepalului, Jhala Nath Khanal, a murit după ce a fost arsă de vie când casa ei a fost incendiată în timpul protestelor violente antiguvernamentale din țară, au raportat mass-media regionale.

Clădirea parlamentului nepalez și casele liderilor politici au fost incendiate în timpul tulburărilor, care au aruncat statul himalayan într-o criză profundă, informează Newsweek.

Închidere rețelelor sociale nu a făcut decât să alimenteze și mai mult sentimentul de revoltă al unei generații care nu mai vrea să accepte statutul de forță de muncă exportabilă.

Potrivit estimărilor oficiale, peste 2.000 de tineri părăsesc zilnic Nepalul pentru a lucra în Orientul Mijlociu sau Asia de Sud-Est. Rata șomajului în rândul tinerilor a fost de aproape 20% anul trecut, potrivit Băncii Mondiale.

„Această mișcare aparține în totalitate generației Z”

Primarul capitalei Kathmandu, Balen Shah, a transmis un mesaj direct tinerilor: „Rămâneți disciplinați. Este momentul vostru să conduceți națiunea.” Mesajul său, publicat pe rețelele sociale, vine după ce mai mulți oficiali de rang înalt au fost atacați în timpul protestelor.

Sher Bahadur Deuba, fost prim-ministru, și soția sa, Arzu Rana Deuba, actual ministru de externe, au fost agresați la reședința lor și au fost evacuați de armată. Imaginile cu Deuba plin de sânge, după atac, au făcut rapid înconjurul rețelelor sociale.

Armata cere responsabilitate. Dar tinerii cer schimbare

Într-un apel rar și încărcat de gravitate, Armata Nepaleză a transmis un comunicat în care solicită tinerilor „să acționeze cu responsabilitate și să rămână disciplinați”. Armata afirmă că „urmărește cu atenție” evenimentele și că „regretă pierderile de vieți omenești și pagubele ireparabile”.

Apelul vine într-un moment în care încrederea publicului în instituțiile statului este la un minim istoric, iar mesajele oficiale riscă să nu mai ajungă la o generație care nu mai crede în promisiuni goale.

Dincolo de revoltă: o criză de sistem

Este imposibil să nu observăm că furia care clocotește în Nepal nu este izolată. Generația Z, de la Kathmandu la Paris și de la Tbilisi la Teheran, cere o lume în care meritul să primeze, iar politica să nu mai fie o moștenire de familie.

Tinerii din Nepal nu au ieșit în stradă doar pentru că nu pot folosi Facebook. Ci pentru că, în ciuda promisiunilor, realitatea lor este una a exodului, a inegalității și a tăcerii impuse.

Deocamdată, guvernul a ridicat interdicția asupra rețelelor sociale, dar tensiunea rămâne. Armata sugerează negocieri, iar primarul capitalei face apel la tineri să discute direct cu șeful armatei, dar pune o condiție clară: dizolvarea parlamentului.

Mișcarea, botezată deja „Revolta Gen Z”, nu mai poate fi ignorată. Cu o clasă politică decredibilizată și o populație tânără gata să își asume viitorul, Nepalul se află în fața unei răscruci istorice.