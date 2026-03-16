Autoritățile din Iran promit o creștere cu 60% a salariului minim, după ce inflația a explodat. Ce înseamnă în termeni reali

Ministrul Muncii din Iran a anunțat o creștere cu peste 60% a salariului minim, a relatat duminică presa locală, la câteva luni după manifestațiile antiguvernamentale declanșate inițial de situația economică gravă a țării, notează AFP.

Ţara ajustează anual salariul minim în funcţie de inflaţie, care a explodat sub efectul sancţiunilor internaţionale în lunile premergătoare războiului declanşat de atacurile aeriene israeliano-americane din 28 februarie.

Potrivit agenţiei de presă iraniene Tasnim, citându-l pe ministrul muncii, „cu acordul guvernului”, salariul minim lunar va crește de la 103 milioane de riali la 166 de milioane riali în următorul an persan, care începe în câteva zile, scrie Agerpres.

Executivul a anunțat, de asemenea, o creștere similară a alocațiilor pentru copii.

Moneda iraniană se tranzacționează la aproximativ 1,47 milioane de riali pentru un dolar, potrivit site-ului Bonbast. Practic, creșterea înseamnă 43 de dolari în cazul salariului minim.

Manifestațiile au fost declanşate în decembrie anul trecut de costul ridicat al vieții şi de deprecierea monedei naționale.

Acestea s-au transformat, însă, rapid într-o vastă mişcare de contestare de o amploare fără precedent, cerând căderea regimului iranian, la putere de la Revoluţia Islamică din 1979.

Autoritățile au reprimat brutal protestele, omorând mii de oameni în întreaga ţară, potrivit grupurilor pentru drepturile omului.











