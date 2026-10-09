 Cutremur de 7,6 în Panama: evacuări în capitală și alertă de tsunami | adevarul.ro
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Video Cutremur de 7,6 în Panama: evacuări în capitală și alertă de tsunami

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Un cutremur puternic, cu magnitudinea de 7,6, s-a produs vineri în apropierea coastei sudice a statului Panama, provocând panică în capitala Ciudad de Panamá și determinând emiterea unor avertizări privind posibilitatea producerii unor valuri de tsunami pe coastele Oceanului Pacific.

Seismul a fost înregistrat la ora 17:56 GMT, iar epicentrul a fost localizat în apropierea localității Pitaloza Arriba, în sudul țării, la aproximativ 200-240 de kilometri de capitală. USGS a indicat inițial o magnitudine de 8,0, revizuită ulterior la 7,6-7,7 în unele relatări de presă. Adâncimea a fost estimată la aproximativ 10 kilometri, relatează AFP.

Numeroase persoane au fost evacuate din clădiri în Ciudad de Panamá, unde seismul a provocat momente de panică. Cutremurul a fost resimțit și în San José, capitala statului vecin Costa Rica, potrivit unor martori citați de Reuters.

Avertizare de tsunami pentru mai multe țări

Sistemul american de avertizare pentru tsunami a semnalat posibilitatea producerii unor valuri cuprinse între unul și trei metri în estul Oceanului Pacific, de-a lungul unor porțiuni de coastă care se întind din Mexic până în Peru. Buletinele inițiale au indicat un potențial pericol pentru Panama, Costa Rica, Columbia, Ecuador, Peru, Nicaragua, Guatemala, El Salvador și Mexic.

Într-un mesaj citat în relatările internaționale, sistemul de avertizare a precizat că valuri periculoase ar putea ajunge la anumite zone de coastă în următoarele trei ore de la producerea cutremurului. Autoritățile au avertizat că persoanele surprinse de asemenea valuri ar putea fi antrenate în larg sau lovite de resturile transportate de apă.

Pagube în provinciile centrale și replici seismice

Primele informații Reuters arătau că nu fuseseră raportate imediat pagube în Panama, în timp ce imaginile televizate prezentau persoane evacuând clădiri. Informațiile ulterioare publicate de Associated Press (AP) au indicat însă că autoritățile evaluau pagube în provinciile centrale Veraguas, Herrera și Los Santos.

Locuitorii au relatat că obiecte au căzut în locuințe, iar unii au descris momente de teamă după mișcările puternice ale clădirilor. În capitală, unde se află numeroase clădiri înalte, nu fuseseră raportate inițial avarii, potrivit autorităților citate de AP.

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