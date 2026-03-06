Doctoriță de la „Marius Nasta”, amenințată cu moartea după decesul unei paciente

O doctoriță de la Institutul de Pneumoftiziologie „Marius Nasta” a sesizat poliția, după ce a fost amenințată cu moartea de un bărbat, care pretindea că este fratele unei paciente decedate pe secția de pneumologie, potrivit unor surse Adevărul.

Incidentul a avut loc joi, când doctorița a primit un apel pe telefonul spitalului. Bărbatul s-a prezentat ca fiind fratele persoanei decedate și a declarat că va veni la spital să o omoare, motivând că „oricum nu mai are nimic de pierdut” și că poate să meargă la închisoare.

Polițiștii au intervenit rapid, demarând cercetări și stabilind că bărbatul intenționa să vină la spital. Pentru a preveni un eventual conflict, acesta a fost depistat și adus la secția 18.

În prezent, bărbatul se află la secție, iar autoritățile iau măsurile legale necesare.