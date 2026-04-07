Video Cum își protejează iranienii infrastructura critică: lanțuri umane s-au format la centrale electrice şi pe poduri

Mii de persoane au format marţi lanţuri umane în faţa centralelor electrice şi pe podurile din diferite oraşe ale Iranului pentru a protesta faţă de ameninţările preşedintelui american Donald Trump cu bombardamente asupra acestor infrastructuri.

Iranienii au format lanțuri umane FOTO X / Defensive Century @Def_Century
Iranienii au format lanțuri umane FOTO X / Defensive Century @Def_Century

La Teheran, sute de persoane s-au adunat în faţa celei mai mari centrale electrice a ţării, centrala Damavand, purtând drapele iraniene şi condamnând ameninţările americane, conform imaginilor difuzate de televiziunea de stat iraniană, potrivit Agerpres.

În oraşul Kermanshah din vestul ţării un grup de protestatari s-a adunat în faţa centralei electrice Bisotun, având asupra lor fotografii cu fostul ayatollah Ali Khamenei, ucis pe 28 februarie în prima zi a bombardamentelor americano-israeliene, şi cu succesorul şi fiul său, Mojtaba Khamenei, denunţând atacurile asupra infrastructurilor electrice drept o crimă de război.

Lanţuri umane au fost de asemenea formate în faţa termocentralei oraşului Tabriz, în nord-vestul ţării, şi a centralei electrice Shahid Rajaei din oraşul Qazvin, în nord.

Mobilizări de acest fel au fost replicate în alte părţi ale ţării. În oraşul Dezful, în sud-vest, studenţii au format un lanţ uman pe podul istoric al oraşului, pod ce are o vechime de peste 1.700 de ani.

Mișcarea vine după ce ministrul adjunct al Tineretului și Sportului din Iran a făcut apel la tineri să formeze un „lanț uman” în jurul centralelor electrice din țară, după ce Trump a amenințat că SUA va bombarda infrastructura publică a Iranului dacă acesta nu redeschide Strâmtoarea Ormuz.

Iranul întrerupe comunicarea directă cu SUA

Iranul a întrerupt comunicațiile directe cu Statele Unite, ca răspuns la amenințarea președintelui Donald Trump de a distruge „întreaga civilizație” iraniană, însă discuțiile prin intermediari pentru menținerea armistițiului continuă, relatează The Wall Street Journal (WSJ), citând „oficiali din Orientul Mijlociu”.

Decizia vine cu doar câteva ore înainte de termenul-limită impus de Trump pentru redeschiderea Strâmtorii Ormuz, complicând eforturile diplomatice.

Oficialii au precizat că Teheranul a decis să oprească dialogul direct ca semnal de dezaprobare și sfidare față de escaladarea retoricii Washingtonului. Deocamdată nu este clar dacă negocierile directe vor fi reluate înainte de expirarea termenului-limită.

Ultimatumul lui Trump

Trump a stabilit marți ora 20:00 ET (miercuri, 3:30 a.m., ora Teheranului, miercuri 03:00 a.m, ora României) ca termen limită pentru un acord, după ce a emis duminică un mesaj prin care reînnoia amenințările cu bombardarea infrastructurii cheie iraniane dacă Teheranul nu deschide Strâmtoarea Ormuz.

Vorbind luni, Trump a declarat că SUA au un plan conform căruia fiecare pod și centrală electrică din Iran ar putea fi distrusă până marți la miezul nopții. Anterior, el a amenințat că va ataca puțurile de petrol și uzinele de desalinizare a apei din Iran.

