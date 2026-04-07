Iranul vrea să formeze un „lanț uman” în jurul centralelor electrice după amenințările lui Trump. Armata israeliană le spune iranienilor să stea departe de trenuri și căi ferate

Ministrul adjunct al tineretului și sportului din Iran a făcut apel la tineri să formeze un „lanț uman” în jurul centralelor electrice din țară, în urma amenințărilor președintelui Donald Trump că SUA va bombarda infrastructura publică a Iranului dacă acesta nu redeschide Strâmtoarea Ormuz.

„Îi invit pe toți tinerii, reprezentanții culturii și artei, sportivii și campionii să se alăture campaniei naționale Lanțul viu al tineretului iranian pentru un viitor luminos’”, a transmis Rahimi într-un mesaj public.

Potrivit oficialului iranian, mobilizarea este programată pentru marți, la ora 14:00, când cetățenii sunt chemați să se adune în jurul centralelor electrice din întreaga țară, „indiferent de credință sau opinii”, pentru a transmite un mesaj clar: atacurile asupra infrastructurii civile reprezintă crime de război.

Declarațiile vin într-un context extrem de tensionat. Cu o zi înainte, Donald Trump a afirmat că armata americană are capacitatea de a „șterge de pe hartă” infrastructura energetică a Iranului într-un interval foarte scurt.

Trump a stabilit marți ora 20:00 ET (miercuri, 3:30 a.m., ora Teheranului, miercuri 03:00 a.m, ora României) ca termen limită pentru un acord, după ce a emis duminică un mesaj prin care reînnoia amenințările cu bombardarea infrastructurii cheie iraniane dacă Teheranul nu deschide Strâmtoarea Ormuz. Vorbind luni, Trump a declarat că SUA are un plan conform căruia fiecare pod și centrală electrică din Iran ar putea fi distrusă până marți la miezul nopții. Anterior, el a amenințat că va ataca puțurile de petrol și uzinele de desalinizare a apei din Iran.

„Avem un plan prin care fiecare pod din Iran poate fi distrus până mâine noapte, iar fiecare centrală electrică va fi scoasă din funcțiune — în flăcări, explodând și inutilizabilă pentru mult timp. Le-ar lua 100 de ani să reconstruiască”, a declarat acesta, sugerând că nu este preocupat de posibilele implicații juridice ale unor astfel de acțiuni.

Răspunsul Teheranului

Corpul Gărzilor Revoluționare Islamice (IRGC) din Iran a răspuns până acum cu sfidare, numind marți amenințările lui Trump „nefondate” . „Dacă atacurile asupra unor ținte non-civile se vor repeta, răspunsul nostru de represalii va fi aplicat mult mai puternic și la o scară mult mai largă”, a avertizat Ebrahim Zolfaqari, purtător de cuvânt al sediului central Khatam al-Anbiya al IRGC.

În paralel, semnalele din teren sunt contradictorii. Deși Trump a lăsat deschisă posibilitatea unei soluții diplomatice, situația pare să escaladeze rapid. Israelul a anunțat detectarea unor lansări de rachete dinspre Iran, iar organizații umanitare au raportat lovituri asupra unor zone rezidențiale din Teheran.

Pe acest fundal, Iranul ar fi respins anterior o propunere venită din partea Pakistanului, care prevedea deblocarea Strâmtorii Ormuz în schimbul încetării ostilităților cu SUA și Israel.

Astfel, apelul la formarea unui „lanț viu” în jurul infrastructurii critice capătă o dimensiune simbolică, dar și una profund strategică, într-un moment în care riscul unui conflict deschis pare mai real ca oricând.

Autoritățile iraniene au un istoric de încălcare a dreptului internațional umanitar prin recrutarea de copii-soldați, în special în timpul războiului Iran-Irak din anii 1980, în care zeci de mii de copii au fost uciși.

La sfârșitul lunii trecute, gărzile revoluționare ale țării au lansat un apel pentru cetățeni „voluntari” de până la 12 ani pentru a sprijini efortul de război, inclusiv participarea la patrule, potrivit grupului pentru drepturile omului Amnesty International.

IDF le spune iranienilor să stea departe de trenuri și căi ferate

Forțele de Apărare Israeliene (IDF) au emis un „avertisment urgent” iranienilor să nu folosească trenurile și să stea departe de liniile de cale ferată în următoarele 12 ore.

„Stimați cetățeni, pentru siguranța dumneavoastră, vă rugăm ca, începând cu acest moment și până la ora 21:00, ora Iranului, să vă abțineți de la utilizarea și călătoria cu trenul în Iran”, se arată în comunicatul IDF.

„Prezența ta în trenuri și în apropierea liniilor de cale ferată îți pune viața în pericol.”

IDF a emis avertismentul în contul său în farsi de pe X, care, la fel ca restul internetului occidental, este blocat în tot Iranul.

Avertismentul emis de Israel se încheie cu șase ore și jumătate înainte de termenul limită stabilit de președintele american Donald Trump pentru redeschiderea Strâmtorii Hormuz de către Teheran, stabilit marți pentru ora 20:00 ET.

Trump a amenințat că va distruge infrastructura civilă a Iranului, inclusiv poduri și centrale electrice, dacă acesta nu se conformează.

Vizarea infrastructurii civile critice ar putea fi considerată o crimă de război . Trump a declarat și apoi a modificat termenele limită pentru deschiderea strâmtorii de mai multe ori.