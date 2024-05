O casă cu o lățime de 3 metri, construită din „răutate“, la vânzare pentru un preț năucitor

Ceea ce a fost cândva un lot rezidual gol, folosit ca grădină de un vecin, este acum o casă de 1.547 de metri pătrați în Jacksonville Beach, Florida, cu o lățime de numai 3 metri.

Casa cu două etaje este așezată pe un teren lat de 7,6 metri și are chiar spațiu pentru un garaj.

Agentul de vânzări, Ryan Wetherhold de la Oceanside Real Estate, și constructorul, John Atkins, construiesc în mod regulat pe aceste loturi rămase și au anticipat că vor avea ceva mai mult spațiu pentru o casă, scrie businessinsider.com.

„Ceea ce poți face pe aceste loturi mai mici este să te duci în fața unui consiliu de ajustare, iar ei îți vor permite să construiești mai mult decât permite codul de construcție”, a declarat Wetherhold pentru Business Insider.

Dacă ar fi fost după cum a vrut cartierul, nu ar mai fi existat nicio casă acolo. Vecinii au participat la audierea publică, exprimându-și îngrijorarea - în principal din partea unui vecin de alături care folosea lotul neatins ca grădină - și au convins consiliul să nu permită nicio modificare.

„Și, ca să fiu sincer, constructorul aproape că a construit asta din răutate doar din cauza acestui fapt: «Oh, nu credeți că putem construi»”, a spus Wetherhold.

„Noi nu ne creăm propriile subdiviziuni și nu construim - de obicei, construim pe loturi care există”, a spus el. „În acest cartier particular, care este tipic pentru zonele de plajă sau zonele cu densitate mare, veți avea unele zone cu loturi mai mici.”

Potrivit lui Wetherhold, toate loturile aveau o lățime de 7,6 metri, dar, în cele din urmă, unii proprietari au început să combine loturile împreună, lăsând o distanță inegală între ele.

„Ei vor spune: «Bine, puteți construi în limitele de retragere, puteți construi mai larg, puteți construi mai adânc, puteți merge în față»”, a spus el. „În mod obișnuit, este un proces destul de simplu”.

Cu toate acestea, din cauza plângerilor unora dintre vecini, au fost nevoiți să construiască casa în limitele codurilor care le-au fost date.

„Ceea ce ne-a rămas a fost să construim în conformitate cu codul de construcție, un cod de construcție modern, care a fost revizuit și care este destul de conservator, cu o acoperire de 35% și o retragere”, a spus Wetherhold. „Așa că ne-a făcut să construim o casă cu o lățime de 3 metri. Nu am avut de ales”.

Un vecin de alături folosise terenul ca grădină și îi convinsese pe alții să se plângă de construcția casei.

„Dacă ar fi înțeles mai bine procesul, ar fi lucrat cu noi pentru a ne ajuta să construim o casă mai largă”, a spus Wetherhold. „Dar întreaga lor idee a fost că, odată ce oala a fost servită, «Putem opri construirea ei», ceea ce este contraintuitiv, deoarece, evident, nu a fost cazul.

Din cauza constrângerilor de construcție, casa are câteva caracteristici interesante.

„Nu se presupune că trebuie să se pună podea în ele, dar se poate pune o zonă de ședere - deci nu poți sta în picioare pe ele, dar se pot construi scaune”, a spus Wetherhold. „Am construit o tonă de scaune încorporate pentru că oricum este îngustă. Să încerci să pui o canapea într-o casă cu o lățime de 3 metri nu este foarte practic.”

Locuința nu vine complet mobilată, dar, unele piese de mobilier vor rămâne în casă, cum ar fi masa personalizată din sufragerie.

„Fiul constructorului a făcut această masă de sufragerie foarte mișto care a fost făcută din scânduri de când digul nostru a fost distrus de uraganul Matthew”, a spus Wetherhold, referindu-se la furtuna din 2016 care a distrus un dig din Jacksonville Beach și a provocat pagube pe toată coasta Atlanticului. „A păstrat toate acele scânduri și apoi a făcut o masă de sufragerie în față pe ele, ceea ce a fost un lucru foarte mișto”.

Wetherhold a spus că a avut o afacere pregătită în prima săptămână, dar a căzut.

Inițial, Wetherhold avea în minte un preț mai mic, dar odată ce casa a început să se asambleze, a crezut că poate ținti mai sus.

„Inițial, am crezut că vom avea nevoie de 450.000-500.000 de dolari, dar pe măsură ce a evoluat și am început să vedem cum se realizează, să ne plimbăm prin ea și să o finalizăm, am simțit că este mai bine decât arăta pe hârtie”, a spus el. O lățime de trei metri nu sună deloc atrăgător, dar, odată ce ești înăuntru, camera tipică are poate o lățime de 12 până la 15 metri.

Wetherhold a declarat că activitatea în legătură cu casa a încetinit după ce prima tranzacție a eșuat, dar după ce a fost prezentată în emisiunea „Zillow Gone Wild”, tot mai mulți oameni au devenit interesați, chiar și doar pentru a se uita la ea.

„Am avut o casă deschisă în weekendul de după «Zillow Gone Wild», care a durat trei ore și la care au venit probabil între 300 și 400 de persoane, ceea ce este ceva nemaiauzit.”

Wetherhold a spus că această casă este perfectă pentru „o persoană care dorește să fie într-un cartier cu case de milioane de dolari, dar nu vrea să aibă nevoie de întreținere, dar vrea să fie într-o zonă frumoasă și să plătească aproximativ jumătate din preț”.

„Și, când am aflat, nu eram siguri că aceasta este o nișă care există, dar cu siguranță este”, a adăugat el.