Iranul are mai multe atuuri decât SUA și o „capacitate înfricoșătoare”, avertizează un fost negociator american

Iranul pare să dețină un avantaj strategic în raport cu Statele Unite, după ce cele 21 de ore de negocieri dintre Washington și Teheran s-au încheiat fără niciun acord, susține fostul negociator pentru Orientul Mijlociu al Departamentului de Stat, Aaron David Miller.

Într-o intervenție la CNN, Miller a afirmat că „iranienii au mai multe cărți în mână decât americanii”, subliniind că Teheranul nu dă semne că s-ar grăbi să facă concesii.

„Este evident că nu se grăbesc. Ritmul lor de negociere este mult mai lent decât cel al americanilor”, a explicat fostul diplomat.

Potrivit acestuia, Iranul continuă să dețină uraniu puternic îmbogățit și a demonstrat că își poate transforma poziția geografică într-un avantaj strategic, prin controlul asupra Strâmtorii Hormuz.

„Regimul a supraviețuit. Au demonstrat o capacitate înfricoșătoare de a submina securitatea și stabilitatea. Toate acestea sunt atuuri importante”, a punctat Miller.

În opinia sa, Teheranul ar prefera să riște reluarea unor atacuri militare din partea Statelor Unite și a Israelului, decât să accepte un acord în condiții dezavantajoase.

Viitorul conflictului, incert după eșecul negocierilor

Declarația vicepreședintelui american, JD Vance, potrivit căreia discuțiile de pace cu Iranul nu au produs niciun rezultat, ridică semne de întrebare serioase cu privire la evoluția conflictului.

În lipsa unui acord, armistițiul de două săptămâni, intrat în vigoare marți, este pus sub semnul întrebării. De asemenea, fără o decizie a Iranului de a redeschide Strâmtoarea Ormuz, aprovizionarea globală cu energie rămâne afectată.

Înainte de intrarea în vigoare a armistițiului, președintele american Donald Trump avertizase că „întreaga civilizație” a Iranului ar putea fi distrusă dacă liderii de la Teheran nu acceptă un acord. Cu toate acestea, nu este clar dacă liderul de la Casa Albă este dispus să reia un conflict devenit tot mai nepopular în rândul opiniei publice americane și despre care susține că ar fi fost deja câștigat de SUA.

Vance nu a oferit detalii despre pașii următori, în contextul blocajului negocierilor. El a sugerat totuși că Iranul ar putea reveni asupra poziției sale și ar putea accepta „cea mai bună și finală ofertă” a Statelor Unite, fără a indica însă perspective concrete pentru reluarea dialogului.

La rândul său, Donald Trump declara sâmbătă că rezultatul negocierilor nu îl preocupă în mod deosebit.

„Dacă vom ajunge sau nu la un acord nu face nicio diferență pentru mine”, a afirmat acesta, reiterând ideea că Statele Unite ar fi obținut deja o victorie militară împotriva Iranului.