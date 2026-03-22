Cuba se pregătește pentru o posibilă invazie a SUA, anunță președintele Díaz-Canel. Insula este în beznă totală și fără apă pentru a doua oară într-o săptămână

Cuba a suferit o nouă pană de curent la nivel național, a anunțat Ministerul Energiei sâmbătă seara, iar peste 10 milioane de oameni au rămas în întuneric. Țara se pregătește pentru o posibilă invazie americană, spune președintele comunist al Cubei.

„A avut loc o deconectare totală a Sistemului Electroenergetic Național”, a transmis ministerul Energiei cubanez, într-o postare pe X.

„Protocoalele pentru restabilirea alimentării au început deja să fie implementate.”

Cuba e încă în proces de recuperare după prăbușirea rețelei electrice de la începutul săptămânii, prima de acest tip de când Statele Unite au început, la începutul anului, să blocheze livrările de combustibil din Venezuela, scrie CNN.

Cu puțin timp înainte de pana de sâmbătă, compania națională de electricitate anunțase pe rețelele sociale că se așteaptă la un deficit de 1.704 megawați în intervalul de consum maxim din acea seară.

Președintele SUA, Donald Trump, a vorbit frecvent în ultimele săptămâni despre Cuba, anticipând o prăbușire iminentă a guvernului comunist.

La rândul său, președintele Cubei anunță că țara sa se pregătește pentru o posibilă invazie americană.

„Spune că singurul lucru care ne-a mai rămas este să ocupăm locul și să distrugem totul. Așadar, în fața acestei situații care se acumula deja și care era gravă, ei aplică o blocadă energetică care ne pune într-o situație și mai dificilă”, a spus președintele Miguel Díaz-Canel, referitor la amenințările și acțiunile administrației Trump.

El a avertizat că poporul cubanez nu „stă cu brațele încrucișate”: „Recunoaștem că ar putea exista o agresiune împotriva Cubei și am declanșat un plan pentru a crește gradul de pregătire a poporului nostru. Conducerea Revoluției Cubaneze este unită!”

Criză de apă la Havana

În timp ce autoritățile se pregătesc de o posibilă invazie americană, locuitorii din capitala Cubei cară găleți şi stau la coadă la camioane-cisternă pentru apă, după ce o combinație de lipsă de combustibil şi instabilitate a rețelei electrice a lăsat mii de robinete fără apă, relatează Reuters.

Compania de stat Aguas de La Habana a confirmat că programele de pompare şi operațiunile de alimentare cu apă au fost perturbate din cauza lipsei de electricitate.

SUA neagă o invazie militară

Armata Statelor Unite nu se pregătește pentru o invazie în Cuba sau pentru preluarea militară a insulei, a declarat joi, în Congres, generalul american Francis Donovan, responsabil pentru forțele SUA din America Latină.

Oficialul a precizat că, deși nu există planuri de intervenție militară directă, Statele Unite sunt pregătite să răspundă rapid oricăror amenințări la adresa Ambasadei SUA din Havana, să apere baza navală din Golful Guantanamo și să gestioneze eventuale valuri de migrație în masă din Cuba, potrivit Reuters.

Declarații controversate privind Cuba

Tensiunile au fost amplificate de declarațiile recente ale lui Donald Trump, care a afirmat că se așteaptă să „preia Cuba într-o formă sau alta” și că poate face „orice vrea” în privința statului vecin.

Cu toate acestea, strategia actuală a Washingtonului pare să vizeze mai degrabă presiunea economică decât o intervenție militară. SUA au oprit livrările de petrol venezuelean către Cuba, ceea ce a dus la o criză energetică severă pe insulă. Recent, rețeaua electrică a Cubei s-a prăbușit, lăsând aproximativ 10 milioane de oameni fără curent electric.