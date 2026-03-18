Trump, amenințat de liderul cubanez: „Orice agresor extern se va lovi de o rezistență de neînvins”

Președintele Cubei, Miguel Díaz‑Canel, a avertizat, miercuri, că orice agresiune externă asupra insulei va întâmpina o „rezistență de neclintit”, ca reacție la declarațiile liderului american Donald Trump, care a spus că ar putea „avea onoarea de a prelua controlul asupra Cubei”.

„SUA amenință public Cuba, aproape zilnic, cu răsturnarea prin forță a ordinii constituționale. Și folosește un pretext scandalos: limitările severe ale economiei slăbite pe care au atacat-o și au încercat să o izoleze timp de mai bine de șase decenii. Aceștia intenționează și anunță planuri de a confisca țara, resursele acesteia, proprietățile acesteia și chiar economia pe care încearcă să o stranguleze pentru a ne forța capitularea. Numai așa putem explica războiul economic aprig purtat ca pedeapsă colectivă împotriva întregii populații. Confruntată cu cel mai rău scenariu, Cuba are o certitudine: orice agresor extern va întâmpina o rezistență de neclintit”, a transmis liderul cubanez pe rețeaua de socializare X.

Declarațiile vin după ce Donald Trump a vorbit despre „eliberarea” Cubei și despre posibilitatea de a prelua controlul asupra insulei, fără a clarifica exact modalitatea.

„Cred că voi avea… onoarea de a prelua Cuba”, a adăugat Trump. „Fie că o eliberez, fie că o preiau – cred că pot face orice vreau cu ea. Dacă vreți să știți adevărul. În acest moment este o națiune foarte slăbită.”

În ultimele săptămâni, Cuba se confruntă cu o criză majoră: după capturarea liderului venezuelean Nicolás Maduro, insula a rămas fără petrol venezuelean, ceea ce a provocat o criză energetică și o criză umanitară – una dintre cele mai severe din ultimele decenii.

Secretarul de stat american Marco Rubio, de origine cubaneză și cunoscut adversar al regimului comunist instaurat de Fidel Castro în 1959, a negat informațiile publicate de New York Times conform cărora oficiali americani ar fi cerut Cubei să-l înlăture pe președintele Díaz‑Canel.

Rubio a catalogat articolul drept „fals” și l-a comparat cu „multe altele din mass-media” care se bazează pe „șarlatani și mincinoși ce pretind că sunt bine informați”.

Potrivit New York Times, unii oficiali americani îl consideră pe Díaz‑Canel un lider intransigent, rezistent la schimbare, însă Statele Unite nu au emis un ultimatum oficial pentru înlăturarea sa.