NATO 3.0. SUA exercită presiuni asupra aliaților pentru o resetare majoră

Statele Unite fac presiuni pentru o reconfigurare semnificativă a rolului NATO, inclusiv pentru încheierea unei misiuni-cheie a Alianței în Irak, potrivit mai multor diplomați citați de publicația POLITICO.

Demersul Washingtonului este descris, în discuțiile interne, drept o „revenire la setările din fabrică” – o formulare care sugerează dorința de a readuce NATO la misiunea sa inițială, strict axată pe apărarea colectivă a spațiului euro-atlantic.

Potrivit surselor diplomatice, administrația condusă de Donald Trump promovează o abordare prin care NATO ar urma să reducă activitățile desfășurate în afara ariei sale tradiționale de responsabilitate. Acestea includ operațiuni de gestionare a crizelor și parteneriate globale dezvoltate în ultimele decenii.

Presiuni pentru retragerea din Irak

Una dintre măsurile avute în vedere este încheierea misiunii NATO în Irak, creată în 2018, în primul mandat al lui Donald Trump, la solicitarea guvernului de la Bagdad. Misiunea are rol consultativ și urmărește consolidarea instituțiilor de securitate irakiene, inclusiv a forțelor de poliție, pentru a preveni revenirea grupării Stat Islamic.

Surse diplomatice afirmă că Washingtonul a cerut aliaților să pună capăt misiunii chiar din luna septembrie. În paralel, SUA intenționează să retragă aproximativ 2.500 de militari din Irak, în baza unui acord încheiat cu autoritățile irakiene în 2024.

Deși unii experți susțin că misiunea NATO nu este esențială pentru securitatea Irakului, alții avertizează că o retragere simultană a NATO și a SUA ar putea destabiliza regiunea, inclusiv zona autonomă Kurdistan.

Posibilă reducere a prezenței în Kosovo

Washingtonul ar fi semnalat, de asemenea, dorința de a reduce contribuția la forța NATO din Kosovo (KFOR), misiune lansată în 1999, după conflictele din fosta Iugoslavie. Operațiunea, autorizată de ONU, numără în prezent aproximativ 4.500 de militari.

Diplomați europeni și analiști în domeniul securității avertizează că o retragere prematură ar putea încuraja tensiunile etnice din nordul Kosovo și ar avea efecte destabilizatoare în Balcanii de Vest.

Un oficial NATO a declarat că nu există, în acest moment, un calendar pentru încheierea misiunilor din Irak sau Kosovo și că orice decizie necesită consensul tuturor celor 32 de state membre.

Fără Ucraina la summit?

În paralel, SUA ar exercita presiuni pentru ca Ucraina și cei patru parteneri oficiali ai NATO din Indo-Pacific — Australia, Noua Zeelandă, Japonia și Coreea de Sud — să nu fie invitați la reuniunile formale ale summitului NATO programat în iulie, la Ankara.

Potrivit diplomaților, măsura ar transmite un semnal privind reorientarea Alianței către priorități „de bază”, strict legate de apărarea colectivă.

În același timp, în spațiul public au apărut declarații ale președintelui ucrainean Volodimir Zelenski, care a afirmat că Statele Unite — și posibil unele state europene — discută cu Rusia o nouă formulă de aranjamente privind NATO. Liderul de la Kiev a subliniat că orice discuție referitoare la eventualul parcurs al Ucrainei către NATO trebuie purtată cu participarea directă a Kievului.

„Este vorba despre țara noastră. Nu se poate discuta doar cu rușii, fără noi”, a transmis Zelenski, adăugând că Ucraina va reacționa la orice decizie care i-ar afecta securitatea.

„NATO 3.0”

Noile informații apar după ce adjunctul șefului Pentagonului, Elbridge Colby, a schițat recent viziunea administrației Trump asupra a ceea ce a numit „NATO 3.0”, afirmând că „nu fiecare misiune poate reprezenta prioritatea principală”.

De la revenirea la Casa Albă, Donald Trump a redus angajamentele externe ale SUA, a retras o parte din trupele staționate în Europa și a transferat anumite responsabilități de comandă către aliații europeni — o reorientare menită să concentreze politica externă americană asupra a ceea ce administrația consideră a fi „interesele fundamentale de securitate națională”.

Administrația de la Washington nu a comentat public informațiile privind eventualele modificări ale programelor și parteneriatelor NATO.