Joi, 19 Februarie 2026
Video Momentul în care un milionar de 102 ani este răpit de rudele care au aflat că vrea să-i lase averea îngrijitoarei, cu care s-a căsătorit în secret

Publicat:

Un milionar de 102 ani a fost răpit de rudele sale, din fața unui spital din Taipei, după ce acestea au aflat că s-a căsătorit în secret cu îngrijitoarea sa, 68 de ani.

Bărbatul a fost răpit de rudele sale FOTO : captura video
Scenele tensionate au fost filmate în fața spitalului: rudele milionarului centenar l-au luat cu forța după ce au aflat că acesta s-a căsătorit în secret cu îngrijitoarea sa, 68 de ani, potrivit dailymail.

Bătrânul, aflat în scaun cu rotile, ieșea de la o consultație medicală, împreună cu noua lui soție. Rudele au intervenit brusc, împingând-o pe femeie și preluând controlul scaunului cu rotile. În timpul altercației, femeia a fost rănită și a strigat după ajutorul poliției. 

Familia a declarat poliției că bătrânul este tatăl și socrul lor. 

Copiii centenarului susțin că au aflat despre căsătorie abia pe 8 ianuarie, când au încercat să-l viziteze și li s-a refuzat accesul. Aceștia acuză îngrijitoarea că l-a izolat de familie și că a profitat de starea sa mentală pentru a-i lua averea.

Bărbatul ar fi transferat către partenera sa și copiii acesteia șapte terenuri și o poliță de asigurare de 2 milioane de euro, toate în valoare de peste 4,8 milioane de euro.

Averea totală a milionarului este estimată între 16 și 19 milioane de  euro, incluzând mai multe proprietăți și terenuri în Taipei.

Femeia neagă acuzațiile și a depus plângeri pentru constrângere și insultă publică, solicitând și un ordin de protecție împotriva familiei.

Autoritățile au confirmat că bărbatul a îndeplinit toate cerințele legale pentru căsătorie, iar conform legislației taiwaneze, persoanele cu capacitate legală se pot căsători indiferent de vârstă.

Validitatea căsătoriei și a transferurilor de active va fi decisă în instanță. 

