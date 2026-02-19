search
Joi, 19 Februarie 2026
De ce nu vrea niciun IT-ist la Poșta Română? Directorul companiei: „Nimeni nu poate câștiga mai mult de 80% din salariul meu"

Publicat:

Directorul general al Poștei Române, Valentin Ștefan, a ales o cale inedită de comunicare cu publicul, participând la o sesiune extinsă de întrebări și răspunsuri pe platforma Reddit. Oficialul a folosit acest prilej pentru a prezenta situația financiară a companiei și pentru a explica strategia de modernizare a serviciilor.

Valentin Ștefan. FOTO: Facebook
Valentin Ștefan. FOTO: Facebook

Într-un dialog direct cu cetățenii, șeful Poștei a pus accent pe rezultatele economice și pe misiunea socială a instituției pe care o conduce din iunie 2021. Valentin Ștefan a dorit să clarifice percepția publică asupra companiei de stat, aducând argumente bazate pe cifre și pe constrângerile legislative actuale.

Unul dintre cele mai importante mesaje transmise de director a vizat sustenabilitatea economică. Valentin Ștefan a demontat mitul conform căruia Poșta Română ar fi o gaură neagră pentru bugetul de stat. „Poșta Română nu primește subvenții de la stat, se autofinanțează în urma contractelor comerciale”, a precizat el.

Mai mult, anul 2024 a marcat un moment de cotitură în istoria recentă a companiei. Potrivit directorului, instituția a obținut rezultate financiare superioare competitorilor din piața privată.

„În 2024, am avut cel mai mare profit din industrie. (...) Compania a realizat un profit istoric. 70 milioane de lei”, a declarat acesta. Valentin Ștefan se așteaptă ca și anul 2025 să continue această tendință pozitivă, în ciuda unui context economic mai dificil pentru industria de profil.

„Nu o închidem. O facem să funcționeze”

Întrebat despre utilitatea Poștei Române într-o piață dominată de companii de curierat rapid, Valentin Ștefan a subliniat diferența fundamentală dintre un operator comercial și serviciul universal. 

„Misiunea noastră este să nu lăsăm pe nimeni în urmă, să oferim acces la servicii chiar și în cele mai îndepărtate colțuri ale țării. Firmele private nu sunt obligate să facă acest lucru”, a explicat Valentin Ștefan.

În viziunea sa, instituția rămâne esențială pentru categoriile vulnerabile sau izolate, motiv pentru care soluția nu este desființarea, ci eficientizarea: „Nu o închidem. O facem să funcționeze!”.

Realitatea salarială din Poșta Română

Discuția a atins și subiectul sensibil al remunerației conducerii. Valentin Ștefan a ținut să corecteze informațiile vehiculate despre un venit lunar de 20.000 de lei, precizând suma reală. „Am salariul mult mai mic (13k lei/lună)”, a spus el.

Oficialul a atras atenția asupra unui efect secundar al acestui nivel de salarizare, care afectează întreaga organigramă. Deoarece salariile angajaților sunt plafonate la 80% din indemnizația directorului general, compania întâmpină dificultăți majore în atragerea profesioniștilor. „Imaginați-vă că trebuie să recrutăm oameni în domenii precum IT, contabilitate, logistică... foarte greu”, a explicat directorul general.

Citește și: BNS îl acuză pe directorul Poştei Române de presiuni: „Mii de salariați sunt vizați de schimbare”

Digitalizarea care „lasă de dorit”

Nici experiența clienților nu a scăpat de tirul întrebărilor. Un comentator a descris plastic situația notificărilor: „Partea de digitalizare lasă de dorit. Ne apropiem de 2030, iar eu încă trebuie să mă iau după astrologie sau schimbări hormonale ca să simt prin aer dacă mi-a lăsat poștașul acel fluturaș”.

Directorul a recunoscut restanțele, punându-le pe seama deceniilor de lipsă a investițiilor. „Nu putem transforma ani întregi în care nu s-a făcut mai nimic”, a spus el, cerând răbdare. Ștefan a folosit o metaforă pentru a descrie procesul actual de modernizare: „Ca un bulgăre de zăpadă. Odată ce începe să se rostogolească, nu se mai poate opri”.

Referitor la contextul numirii sale, Valentin Ștefan a menționat că a ocupat postul în urma unui concurs cu doi candidați. El a apreciat stabilitatea oferită de susținerea politică a PNL, considerând-o necesară pentru a putea implementa reforme dure, precum restructurarea companiei și optimizarea cheltuielilor.

Poșta Română vs. curierii privați

Cea mai dură critică a vizat însăși existența companiei într-o piață dominată de jucători privați rapizi. Un utilizator a întrebat retoric: „De ce mai există Poșta Română dacă FanCourier și SameDay sunt net superioare din orice punct de vedere? Poșta Română e subiectul perfect pentru meme-ul ăla cu «if you ever feel useless think about...»”. Altcineva a propus chiar o soluție radicală: „Închidem și noi instituția asta inutilă și mâncătoare de bani din buget, odată pentru totdeauna?”.

În replică, Valentin Ștefan a vorbit despre misiunea socială a Poștei.

„Dacă pentru tine suntem useless (n.red. - inutili) asta nu înseamnă că nu sunt oameni care au nevoie de noi și pentru care suntem încă esențiali. Think it through”, a punctat Ștefan.

El a explicat obligația de a oferi acoperire națională, inclusiv în satele izolate sau în munți, locuri ocolite de firmele private din lipsă de profitabilitate. „Nu o închidem. O facem să funcționeze!”, a fost concluzia acestuia.

Altcineva i-a arătat lui Valentin Ștefan o imagine dintr-un oficiu poștal cu tavanul căzut. „Anul 2026 este anul renovărilor de oficii”, a replicat directorul Poștei. 

Imagine dintre oficial al Poștei. FOTO: Reddit
Imagine dintre oficial al Poștei. FOTO: Reddit
